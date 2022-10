Künftige Erstklässler lernen Unterrichtsmodule kennen

Ihr jährliches Herbstfest beging jetzt die Brüder-Grimm-Schule – und die Verantwortlichen hatten zu diesem Anlass auch künftige Schulkinder eingeladen, um ihnen an einem Tag der offenen Tür die Schule näher vorzustellen.

Um zu zeigen, wie spätere Unterrichtsmodule aussehen, waren laut einer Pressemitteilung der Schule in drei Räumen Stationen eingerichtet: Es gab beispielsweise einen Matheraum, in dem mit Klötzchen Muster gelegt werden konnten. Im Deutschraum durften die Besucher Buchstaben in den Sand zeichnen oder mit Buchstaben den eigenen Name legen. In der Sporthalle konnten alle nach der geistigen Anstrengung neben dem Erproben der motorischen Fähigkeiten auch ordentlich toben.

„An allen Stationen sammelten die kommenden ABC-Schützen Stempel, bis sie am Ende stolz ihre gefüllten Stempelkarten vorzeigen konnten“, heißt es in der Mitteilung der Schule.

Zeitgleich fand auf dem Schulhof der Brüder-Grimm-Schule ein Flohmarkt statt, auf dem derzeitige Schüler ihre Waren anboten. An rund 40 Tischen konnten Schnäppchenjäger fündig werden und günstig Bücher, Spiele oder Stofftiere ergattern. Für das leibliche Wohl sorgte der Förderverein mit einem großen Kuchenangebot sowie Bratwürstchen.

Sabine Senkbeil, Schulleiterin der Brüder-Grimm-Schule, freute sich abschließend über die zahlreichen Besucher. Sie begrüßte die künftigen Schulanfänger herzlich und versprach: „Ein Teil der Flohmarktverkauf-Erlöse kommt direkt Euch, den Schulanfängern, zugute, weil wir diese wieder in Material für unsere Schule investieren.“