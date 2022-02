Kunst im Industriedenkmal

Zwei außergewöhnlich kreativ schaffenden Künstlern gelang es am Wochenende mit ihren sehenswerten Gemälden und Zeichnungen moderne bildende Kunst und altes Handwerk miteinander zu verbinden. Zwischen der vollständig erhaltenen technischen Anlage einer typischen münsterländischen Kornbrennerei präsentierten sich die beiden Telgter Kulturnomaden Michael B. Ludwig und Ilja Schein mit Werken unterschiedlichster Ausdrucksformen und Techniken.

Michael B. Ludwig zeigte sich einmal mehr als ein Maler, Aktionskünstler, Objektemacher, Kunsttherapeut oder Wegbereiter. Er überraschte das Publikum auch an diesem Wochenende mit seiner Leidenschaft, Menschen und Kunstwerke zusammenzuführen: Seine großformatigen Bilder in verschiedenen Techniken, in Monodrucken auf verschiedenen Papierarten und großen Bildformaten forderten zu einer kritischen Betrachtung und Interpretation heraus. Auch seine kleinen Miniaturen mit Passepartout im Aluminiumrahmen sind spannend und unterhaltsam.

Ilja Schien skizziert Besucher

Der Diplom-Designer Ilja Schein ist 1970 in der Ukraine geboren und lebt mit seiner Familie seit vielen Jahren in Telgte. Er hat an der Fachkunstschule in Odessa studiert und zahlreiche Projekte begleitet. Als Diplom-Lehrer für Grafik und Malerei arbeitet er in einer Münsteraner Werbeagentur und erteilt privaten Kunstunterricht. Seine Arbeiten in der Kulturbrennerei beschäftigen sich oft mit der Mythologie.

Der Besucher erlebte Kleinformate und Mischtechniken in der Art von Zeichnungen und vielfarbige Tuschezeichnungen. Ilja Schein nahm auch schon mal seinen Bleistift zur Hand und skizzierte Besucher.

Mit der Kunstausstellung möchte Michael B. Ludwig einmal mehr gestalterisch deutlich machen, wie ausdrucksstark und gut sich bildende Kunst in einem Industriedenkmal präsentiert und nicht stören muss. „Moderne bildende Kunst und altes Handwerk liegen näher beieinander als viele denken.“