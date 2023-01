Künstlerische Reife deutlich hörbar

Einen besseren musikalischen Start in das Neue Jahr kann man sich wohl nicht vorstellen als einen Klavierabend mit Jun-Ko Gabriel Yeo am Sonntag. Damit hatte der Kultur- und Freundeskreis Telgte seine Konzertsaison sicherlich mit einem ganz exquisiten Musikerlebnis eröffnet.

Der noch junge Pianist mit Wurzeln in der nahen Domstadt spielte zu Recht in der renommierten Konzertreihe „Best of NRW“, verwöhnte die vielen Liebhaber feinster Pianistik mit einem äußerst anspruchsvollen Programm. Bei all seinen mittlerweile auch internationalen Erfolgen ist sich Jun-Ho Gabriel Yeo stets in seiner Art der Interpretation treu geblieben. Der sympathische Pianist hat sich nie als reiner „Tastenvirtuose“ gezeigt, für ihn ist musikalischer Ausdruck und Gehalt eines Werkes immer ein wichtiger Aspekt seines kultivierten Spiels. Schon den „6 Klavierstücken op. 118“ von Johannes Brahms war deutlich, dass es diesem Künstler nicht auf äußere Effekte ankam, dass er seine ausgefeilte Anschlagskultur ganz in den Dienst der Musik stellt.