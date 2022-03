„Kurvengeflüster“ weckt das Fernweh

Ein reizvoller Einstieg in die Motorradsaison – nicht nur für Zweiradfans: Am 1. April (Freitag) liest auf Einladung der Buchhandlung LesArt der Telgter Autor André Niedostadek aus seinem Buch „Kurvengeflüster“ in Piesers Gasthaus in Westbevern-Vadrup. Er lässt Eindrücke und Begegnungen auf seiner Solotour mit dem Motorrad entlang der Via Francigena aufleben, jener Kulturroute, die von Canterbury über die Alpen bis in die Ewige Stadt führt.

„Kurvengeflüster“ ist laut einer Pressemitteilung eine Hommage an das Motorradfahren, an Europa und seine Geschichte(n) sowie an die kleinen Abenteuer am Wegesrand: „Unterhaltsam, kenntnisreich und persönlich lässt er die historische Kulturroute aufleben, erzählt von Eindrücken und Begegnungen auf seiner Tour.“

Stets mit einem Augenzwinkern verfasst, ist das Buch auch immer eine Einladung zum Nachdenken. Ein Buch zum Unterwegssein, wenn man selbst gerade mal nicht fährt.

André Niedostadek ist Jura-Professor für Wirtschafts-, Arbeits- und Sozialrecht an der Hochschule Harz. Daneben ist er mittlerweile als Autor von Reisebüchern bekannt, die er gemeinsam mit seiner Frau Karin verfasst hat. Neben „Glücksorte im Harz“ und einem „Harz-Quiz“ sowie „Glücksorte auf Föhr & Amrum“ ist ganz aktuell „Glücksorte in Münster. Fahr hin und werde glücklich“ erschienen.

Eintrittskarten für diese Lesung gibt es bei LesArt und in Piesers Gasthaus. Beginn in Piesers Gasthaus in Vadrup, Grevener Straße 125, ist um 19.30 Uhr. Der Eintritt kostet 15 Euro.