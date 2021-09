Lachpegel war selten so niedrig

Warum dieses Programm „Abschiedstour“ heißt? „Weil das hier meine Abschiedstour ist!“, grinste Christine Prayon. Mit jenem süffisanten Lächeln, das man von ihr kennt. Sie erwäge nun, vielleicht Yoga-Lehrerin zu werden. Ist natürlich alles Koketterie, das war dem Telgter Publikum klar. „Haben Sie ein Glück, dass Sie die nächsten 100 Minuten kein Kabarett sehen müssen“, sagte Prayon grinsend. Und wer nun glaubte, auch dies sei nur Koketterie, sollte bitter enttäuscht werden. Denn was die Komödiantin an diesem Abend offerierte, war tatsächlich kaum als Kabarett zu werten.

Christine Prayon witzelte sich durch ein kaum durchschaubares Dickicht aus windschiefen Pointen und verschwimmenden Bedeutungsebenen. Hinter jeder ironischen Brechung lauerte eine neue. „Ich liebe Meta-Ebenen“, rief die Frau mit dem bohrenden Blick. Das Publikum schien diese Liebe nicht zu teilen, denn schon zur Pause hatten sich die Stuhlreihen gelichtet. Auch danach verließen etliche Besucher vor dem Ende den Saal. Selten war der Lachpegel bei einem Telgter Kabarettabend so niedrig.

Woran lag‘s? Hatte Prayon nicht in der „heute-show“ zur Genüge bewiesen, dass sie „Funny Bones“ besitzt, ein echtes komisches Talent? Zweifellos. Doch komisch zu sein, reichte ihr nicht. Und auch die reale politische Lage des Landes, das ein Schlaraffenland für echte Spötter wäre, schien Prayon nicht zu interessieren. Da sie offenbar in der Wirklichkeit zu wenige Zielscheiben entdecken kann, erfindet sie einfach selber welche. Zum Beispiel den „Grökoz“ – den „größten Komiker aller Zeiten“: Ein rechtspopulistischer Pappkamerad namens „Paul Pogrom“. Der macht sich mit prolligem Ruhrpott-Slang über alles her, was dem Linksintellektuellen heilig ist: Gender-Beauftragte, Metoo oder das Wort „Diversifikation“.

Man erblickte eine Kabarettistin, die auf der Bühne in die Rolle eines rechten Comedy-Strohmanns schlüpft, den es in Wirklichkeit nicht gibt, und der Witze reißt, die Prayon niemals machen würde. Die meisten Nummern, die folgten, waren ähnlich gestrickt. Kein Wunder, dass bei solch prätentiösem Gehüpfe über mehrere Meta-Ebenen hinweg so mancher das Lachen vergaß.