Ladepark für E-Fahrzeuge

Einstimmig angenommen wurde im Ausschuss für Klimaschutz, Nachhaltigkeit und Mobilität ein Antrag der FDP, wonach die Verwaltung die Errichtung und den Betrieb eines Elektro-Ladeparks für Elektrofahrzeuge in Zusammenarbeit mit den Stadtwerke Ostmünsterland oder einem anderen Energieunternehmen prüfen soll. Die erforderlichen Förderanträge sollen gestellt werden.

In dem Antrag der freien Demokraten heißt es, dass die Verwaltung Grundstücke an verkehrsgünstig gelegenen Straße suchen möge und diese darauf überprüfen solle, ob sie für derartige Projekte geeignet sind.

Die FDP begründet ihren Antrag damit, dass immer mehr Elektrofahrzeuge in Betrieb genommen werden, sich die Anzahl der Ladepunkte und die Ladeinfrastruktur aber nicht der Anzahl der Fahrzeuge entsprechend weiterentwickele. Viele Haushalte hätten zudem keine Möglichkeit, an ihren Stellplätzen Ladepunkte zu schaffen. Parkflächen im öffentlichen Raum seien zurzeit völlig von solchen Lademöglichkeiten ausgeschlossen. Lediglich am Rathaus und bei den Stadtwerken Ostmünsterland „befinden sich öffentlich zugängige Ladesäulen mit geringer Ladekapazität“.

„Um auch in Telgte eine bessere und schnellere Ladeinfrastruktur zu erreichen, sind die Errichtung von modernen Ladeparks mit sogenannten Hyperchargern oder HPC-Ladern notwendig“, fordert die FDP. Diese könnten Fahrzeuge innerhalb kurzer Zeit aufladen. Dadurch werde ein zusätzlicher Anreiz für die Anschaffung eines Elektromobils geboten.

Ein solcher Ladepunkt sollte in der Nähe eines Verkehrsknotens angesiedelt werden, damit auch Fahrzeuge aus dem Umland in Telgte schnelle Lademöglichkeiten finden. Als mögliche Standorte werden die unbebauten Grundstücke vor der Shell-Tankstelle, die Spitze an der Kreuzung zur B 51 am Burger King oder auch die stillgelegte Aral-Tankstelle genannt.