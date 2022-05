Ladesäulenangebot soll sukzessive ausgebaut werden

Neue Ladesäulen für E-Fahrzeuge soll es sowohl in Telgte als auch in Westbevern geben, darunter im Bereich des Dümmert-Parkplatzes eine Schnellladesäule.

Es tut sich was in Sachen Ladeinfrastruktur für E-Fahrzeuge: Sowohl in Telgte als auch in Westbevern-Dorf und -Vadrup soll es noch in diesem Jahr Ladesäulen geben. Das sagte Stefan Werner, Prokurist der Stadtwerke Ostmünsterland, im Ausschuss für Klimaschutz, Nachhaltigkeit und Mobilität.