Lagerhalle niedergebrannt

Eine Lagerhalle der Firma Kurz Ebert an der Hans-Geiger-Straße ist am frühen Freitagmorgen komplett niedergebrannt. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf eine benachbarte Tischlerei verhindern. Verletzt wurde niemand. Die Einsatzleitung schätzte die Schadenshöhe auf mehr als 800 000 Euro. Zur Brandursache konnten noch keine Angaben gemacht werden.

Lagerhalle in Telgte niedergebrannt Der Brand der Lagerhalle Kurz-Ebert in Telgte brach in der Nacht von Donnerstag auf Freitag aus. Foto: Feuerwehr Telgte Insgesamt 130 Einsatzkräfte waren an den Löscharbeiten beteiligt. Foto: Feuerwehr Telgte Am Freitagmorgen war der Brand unter Kontrolle. Foto: Feuerwehr Telgte Das Technische Hilfswerk unterstützte die Feuerwehr unter anderem mit dem Ausleuchten der Löscharbeiten. Foto: Feuerwehr Telgte Von der Lagerhalle ist am Freitagmorgen nicht mehr viel übrig. Foto: Feuerwehr Telgte Ein Bagger des Unternehmens Reinhard Wendker half dabei, die Wände der Lagerhalle einzureißen. Foto: Feuerwehr Telgte In der Halle befanden sich neben Restmüll, Papier und einem Dieseltank auch zwei Bagger. Foto: Feuerwehr Telgte Dichter Rauch zog in der Nacht über Telgte. Anwohner wurden gebeten, Fenster und Türen vorsorglich geschlossen zu halten. Foto: Feuerwehr Telgte Aus Warendorf half eine Drohnen-Sondereinheit bei den Löscharbeiten. Foto: Feuerwehr Telgte Ein Übergreifen der Flammen auf eine benachbarte Tischlerei konnte verhindert werden. Foto: Feuerwehr Telgte Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Telgte, Ostbevern, Everswinkel, Warendorf und Einen halfen vor Ort. Foto: Feuerwehr Telgte Hohe Flammen schlugen in der Nacht aus der Lagerhalle. Foto: Feuerwehr Telgte Eine Gefahr für die Bevölkerung soll laut Einsatzleitung zu keinem Zeitpunkt bestanden haben. Foto: Feuerwehr Telgte Nicht alle Brandherde konnten in der Nacht gelöscht werden. Eine Brandwache beobachtet daher weiter das Geschehen. Foto: Stefan Flockert Löschschaum soll letzte Brandnester ersticken. Foto: Stefan Flockert Der Brandschaden beläuft sich auf über 800.000 Euro. Foto: Stefan Flockert Telgtes Bürgermeister Wolfgang Pieper dankte allen Einsatzkräften am Freitagmorgen für ihre erfolgreichen Löscharbeiten. Foto: Stefan Flockert Verletzt wurde bei dem Einsatz in Telgte niemand. Foto: Stefan Flockert

Gegen 0.40 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert. Als die Kräfte am Einsatzort eintrafen, stand die 20 mal 30 Meter große Halle, in der sich Restmüll, zwei Bagger, Papier und ein 500-Liter-Dieseltank befanden, in voller Ausdehnung in Flammen. Stundenlang waren die Wehrleute damit beschäftigt, den Brand einzudämmen. Verhindert werden konnte, dass das Feuer auf ein benachbartes Gebäude übergriff.

Unterstützt wurde die Telgter Feuerwehr von den Wehren aus Ostbevern, Everswinkel, Einen und Warendorf. Aus Oelde und Ahlen rückten Einheiten mit Spezialgeräten an. Hinzu kam die Sondereinheit Drohne des Kreises Warendorf. Auch Kräfte von THW und DRK waren vor Ort, so dass insgesamt 130 Personen im Einsatz waren, gut 100 davon waren von der Feuerwehr.

Insgesamt 20 Kräfte des Technischen Hilfswerkes sorgten unter anderem für die Ausleuchtung während der Löscharbeiten. „Wir wurden um 1.32 Uhr alarmiert“, sagt der Ortsbeauftragte Mario Raab, dessen Kollege Guido Gawellek für das THW die Einsatzleitung hatte. Neben den 16 Einsatzkräften aus dem Kreis Warendorf seien auch vier THW-Mitglieder der Fachgruppe „Räumen“ aus Münster mit einem Bagger vor Ort gewesen, so Raab weiter.

Nach etwa zweieinhalb Stunden – gegen 3 Uhr – sei der Brand unter Kontrolle gewesen, berichtete Einsatzleiter Carsten Einhoff. Zunächst hatte auch das Unternehmen Reinhard Wendker mit einem Bagger geholfen, die Halle einzureißen. Dann war die Wehr dem Feuer mit jeder Menge Schaum zu Leibe gerückt. Auch am Morgen waren nicht alle Flammen gelöscht, so dass eine Brandwache gestellt wurde.

Wegen der Rauchentwicklung und der Geruchsbelästigung hatte die Feuerwehr die Bevölkerung gebeten, vorsorglich Fenster und Türen geschlossen zu halten. Außerdem sollten Klima- und Lüftungsanlagen abgeschaltet werden. „Der Kreis hat Messungen gemacht“, berichtet Nicolas Kreienbäumer, der die Einsatzleitung am Morgen von Carsten Einhoff übernommen hatte. „Es hat keine Gefahr für Personen bestanden.“

Am Morgen verschaffte sich auch Bürgermeister Wolfgang Pieper vor Ort einen Überblick. „Das war ein außerordentlicher Einsatz in einer gefährlichen Situation. Haarscharf konnte das Übergreifen auf die Tischlerei verhindert werden. Ich bin froh und stolz, dass wir eine solche Feuerwehr haben“, so Pieper, der auch den Hilfskräften aus den umliegenden Orten ausdrücklich dankte.