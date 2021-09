Lagernachtreffen der Messdiener mit Lebkuchen und Zimtsternen

Ein Lagernachtreffen der Messdienergemeinschaft St. Clemens fand im Pfarrzentrum statt. Eingeladen waren nicht nur die Kinder und Leiter, die im diesjährigen Ferienlager in den Sommerferien dabei waren, sondern auch Eltern, Geschwister und Freunde. Zu sehen gab es für die Besucher jede Menge Fotos von den gemeinsamen Aktionen sowie auch einen Film über die Ferienfreizeit in Windeck-Rosbach. Eine Woche hatten die Kinder zusammen mit den Leitern dort in der Jugendherberge verbracht. Traditionell wurden neben Getränken auch Plätzchenteller mit Spekulatius, Lebkuchen und Zimtsternen angeboten. Alle freuen sich nun auf das Messdienerlager 2022. Bei Interesse an den Messdienern sind auf der Homepage mdc.st-marien-telgte.de Informationen zu finden.