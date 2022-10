Landwirte mit Erträgen zufrieden

Die Landbevölkerung feierte jetzt im großen Saal des St.-Rochus-Hospitals gemeinsam ein Erntedankfest. Der Landwirtschaftliche Ortsverein, die Landfrauen und die Landjugend hatten dazu eingeladen.

Alle, die sich in der Landwirtschaft sozial, politisch und ökologisch engagieren, nutzten diesen Abend auch, um Kontakte zu vertiefen und mit Gleichgesinnten zu kommunizieren. Die Landjugend hatte traditionell erneut ein plattdeutsches Theaterspiel vorbereitet. Landjugend-Vorsitzender Alexander Wallfahrt dankte den Initiatoren für das wochenlange Einüben.

Bilanz zum Erntejahr

Wallfahrt zog in seiner Begrüßung auch eine Bilanz zum Erntejahr. Vor einigen Monaten habe er noch befürchtet, dass bei so viel Trockenheit keine guten Ernteerträge zu erzielen seien. Doch es kam anders: „Unter derartigen Voraussetzungen konnten wir in unserer Region zufriedenstellende bis gute Erträge einfahren. Damit können wir uns glücklich schätzen, schließlich sieht das nicht überall so aus.“

Der Landjugend-Vorsitzende sprach auch den Wunsch aus, dass unter den aktuellen Rahmenbedingungen die Landwirtschaft wieder den Status erlangen müsse, den sie als Ernährer der Bevölkerung verdiene, „denn jedes Korn zählt“. Auch konnte Wallfahrt nur vermuten, inwieweit der Klimawandel zukünftige Ernten beeinträchtigen wird. Erntedank habe unter den aktuellen politischen, gesellschaftlichen und klimatischen Bedingungen einen enorm wichtigen Stellenwert.

Viele Akteure bei plattdeutschem Theaterspiel

Das plattdeutsche Theaterspiel setzte eine langjährige Tradition des Landvolkes fort. Es wurde dieses Mal durch mehrere kurze Sketche begleitet. Marianne Hegemann, seit Kindertagen mit der plattdeutschen Sprache vertraut, hatte ihre Mannschaft optimal vorbereitet: Fabienne Rüter als Ehefrau Änne mit vieljähriger Spielerfahrung, Simon Erfmann als Ehemann Günter, auch liebevoll „Günterlein“ genannt, sowie Rike Ebert in verschiedenen Nebenrollen und schließlich der Jüngste in der Formation, Theo Schulze Zumkley. Der 13-Jährige feierte plattdeutsche Sprachpremiere und hatte so viel Spaß daran, dass er – wie übrigens alle Akteure – immer wieder Szenenapplaus erhielt. Er versprach, seine Laienspielfreude weiter der Landjugend zur Verfügung zu stellen.

Zwischendurch betreute auch Jule Rüter die Laienspielgruppe der Landjugend. Teils akrobatische Bühnenarbeit leisteten Max Rüter und Frederik Schulze Zumkley. Beide sorgten für einen unterhaltsamen Bühnenaufbau und Bühnenwechsel.

Johannes Hertleif, Vorsitzender des Landwirtschaftlichen Ortsvereins, stellte nach einer Zugabe alle Akteure vor und dankte für die gelungene Fortsetzung des Theaterspiels. „Schon jetzt freuen wir uns auf das nächste Jahr.“

Die Landjugend führt das Theaterspiel am Freitag (7. Oktober) um 19 Uhr im großen Saal des Rochus-Hospitals erneut auf. Interessierte sind eingeladen. Der Eintritt ist frei.