Landwirtschaft ist seine Leidenschaft

Sein Leben ist und war ein Leben in der Landwirtschaft und für die Landwirtschaft. Am heutigen Freitag feiert Ewald Aundrup seinen 90. Geburtstag.

Mit Stolz blickt er auf sein Leben in der Landwirtschaft zurück: Landwirt Ewald Aundrup feiert am heutigen Freitag seinen 90. Geburtstag. Am 10. Februar 1933 erblickte er in Everswinkel das Licht der Welt. Er besuchte die frühere Volksschule in Raestrup. Weil sein Vater als Soldat im Zweiten Weltkrieg eingesetzt war und erst 1945 mit dem Ende des Krieges zum Bauernhof auf dem Bester Feld zurückkehrte, wurde der heutige Jubilar dort bereits früh in die landwirtschaftliche Arbeit einbezogen.