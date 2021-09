Langjährige Loyalität zur Volksbank

Die Gruppe der Jubilare am Verwaltungsgebäude in Telgte wird beglückwünscht von den Vorständen Thomas Jakoby (l.) und Friedhelm Beuse (r.).

Wenn heutzutage im Berufsleben ein Arbeitsverhältnis eine Kontinuität zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer von 25 oder gar 40 Jahren erreicht, dann ist das schon Grund zur Anerkennung. Das schreibt sich auch die Volksbank Münsterland auf ihre Fahnen und ehrt ihre langjährigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Auch Mitarbeiter aus Telgte wurden für ihre langjährige berufliche Treue zur Volksbank geehrt. „

In den Jahren 1980 beziehungsweise 1981 sowie 1995 und 1996 begann für 32 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die berufliche Karriere bei der Volksbank Münsterland Nord, beziehungsweise bei den Vorgängerinstituten“, so heißt es in einer Pressenotiz der Volksbank Münsterland. Über so viel Stabilität und Loyalität im Haus freut sich auch der Vorstand, für den stellvertretend Friedhelm Beuse und Thomas Jakoby gratulierten: „So eine langjährige Unternehmenstreue ist alles andere als selbstverständlich“, so der Ostbeverner Friedhelm Beuse. „Wir danken unseren engagierten Kolleginnen und Kollegen für die vielen ‚Volksbank-Jahre‘ und ihre Treue.

„ »Wir freuen uns auf die gemeinsame Zukunft.« “ Thomas Jakoby, Volksbank-Vorstand

Wir freuen uns auf die gemeinsame Zukunft“, ergänzt Jakoby. Als Dankeschön für ihr Engagement erhielten die Jubilare bereits im Vorfeld Blumen sowie ein Dankesschreiben vom Vorstand mit Geschenk. Nachträgliches Glück: die Jubilare des vergangenen Jahres mussten coronabedingt bislang auf eine Feier verzichten.

Umso mehr freute es sie, unter Einhaltung der 3G-Regel gemeinsam mit den neuen Jubilaren aus 2021 ihre langjährige Betriebszugehörigkeit bei einem gemeinsamen Mittagessen zelebrieren zu dürfen. Einer von diesen Jubilarinnen und Jubilaren ist Michael Rottwinkel aus Telgte. Der 59-Jährige begann die genossenschaftliche Laufbahn als Azubi bei der Volksbank Telgte-Westbevern. Seine Leidenschaft, die Privatkundenberatung hat ihn seither nicht mehr losgelassen. Bereits seit 2003 steht er den Mitgliedern und Kunden in Westbevern beratend zu Seite. Auch privat ist Rottwinkel der Region sehr verbunden: „Neben Musik und Fußball bin ich im Schützenverein Westbevern-Vadrup tätig“, verrät er.