Weibsbilder nutzen Zaun am Bahnseitenweg als Ausstellungsfläche

Rund 150 Bilder hingen auf dem etwa 200 Meter langen Teilstück zwischen Lidl und Bahnhof am Zaun. Aussteller waren (kl. Bild, v.l.) Renate Becks, Karin Brand, Simone Thieringer, Margret Unnewehr und Miranda Niermann.

Der Bahnseitenweg war am Sonntag die vermutlich längste Galerie Deutschlands: Denn Karin Brand, Miranda Niermann, Renate Becks, Margret Unnewehr und Simone Thieringer nutzten den Zaun zwischen Fuß- und Radweg und den nahen Gleisen als Ausstellungsfläche.

Und die hatte es in sich: Denn sie war rund 200 Meter lang. Doch die fünf Weibsbilder hatten eine große Auswahl an Werken mitgebracht. Von „uralt bis brandneu“, wie Miranda Niermann mit einem Lächeln erzählte, war nahezu alles dabei. Rund 150 Bilder, allesamt auf Leinwand oder Pressholz, waren zu sehen. Alle Stilrichtungen waren vertreten, ein bunter Querschnitt des Schaffens der Künstlergruppe Weibsbilder also.

Die Idee, den Weg zwischen Lidl und Bahnhof als Ausstellungsraum zu nutzen, war bereits vor zwei Jahren entstanden, musste aber letztlich wegen der seinerzeit noch sehr strengen Corona-Restriktionen verschoben werden.

Die Ausstellung kam gut an. Etliche Spaziergänger und Fahrradfahrer nutzten das gute Wetter und verschafften sich einen Überblick, und das eine oder andere Gespräche mit den fünf Künstlerinnen entstand. Sie waren quasi die „Zaungäste“, die die längste Galerie Deutschlands erwanderten.

Dabei kam den fünf Mitgliedern der Weibsbilder das gute Wetter zur Hilfe. Denn angesichts des Sonnenscheins waren viele Telgter und Auswärtige unterwegs. Und viele nahmen sich etwas mehr Zeit, um das eine oder andere Werk unter die Lupe zu nehmen.