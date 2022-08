Die Schlagerparty auf der Planwiese werden Marie und Marius wohl so schnell nicht vergessen. Grund dafür ist Schlagersängerin Michelle, die am Freitag genau wie Helene-Fischer-Double Caro, Oli P. und Mickie Krause auf der Bühne stand und beiden einen Wunsch erfüllte.

„Ein Lebenstraum geht in Erfüllung“, bekannte Marius freimütig, nachdem er zum Ende ihres 45-Minuten-Auftritts gemeinsam mit Michelle auf der Bühne stehen und mit ihr das Lied „Idiot“ intonieren durfte, das die Schlagersängerin 2002 gemeinsam mit Matthias Reim eingespielt hatte. Kaum hatte Michelle ihr Publikum gefragt, wer denn den Titel wohl mit ihr singen wolle, schnellten gerade in den ersten Reihen vor der Bühne zahlreiche Hände in die Höhe. Und so einige von diesen Händen deuteten auf Marius, den Michelle schließlich auch auswählte und der dann zunächst über den Bühnengraben und schließlich auf die Bühne kletterte. Und dann ging‘s auch schon los, für den Text hatte Michelle Marius zuvor noch einen Zettel in die Hand gedrückt. Und Marie? Die hatte sich für den Michelle-Auftritt nicht nur einen Platz in der ersten Reihe vor der Bühne gesichert, sondern auch noch ein Plakat gestaltet: „Michelle mal mit bitte ein Herz für mein erstes Tattoo“. Eine Bitte, der die Sängerin gerne nachkam und Marie anschließend noch „Viel Spaß beim Tätowieren“ wünschte. Klar, dass bei dem Auftritt von Michelle aber auch die Musik nicht zu kurz und Hits wie „Romeo und Julia“, „In 80 Küssen um die Welt“ oder „Paris“ nicht fehlen durften.