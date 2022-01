Lehrstunde meisterhafter Musik

Statt eines Neujahrskonzertes gab es unter dem Titel „Kunst in Zeiten von Corona“ in der Propsteikirche St. Clemens eine musikalische Andacht. Viele waren dankbar, dass so ein gemeinsames Erleben von Glaube und Musik überhaupt stattfinden konnte.

Propst Dr. Michael Langenfeld hatte für die Lesung einen Römerbrief des Apostel Paulus gewählt, der den Umgang mit Bedrohung und Angst behandelt und zur gegenwärtigen Situation besondere Aktualität besitzt. Er bot mit einfühlsamen Worten den vielen Besuchern eine Möglichkeit zur inneren Einkehr, spendete Trost und Zuversicht in dieser bedrückenden Situation.

17 Kompositionen des Projektes „Orgelmusik in Zeiten von Corona“

Mit Akribie und Feinsinn hatte Propsteikantor Michael Schmitt aus den 17 Kompositionen des Projektes „Orgelmusik in Zeiten von Corona“ Werke ausgewählt, die einen ganz individuellen Blick auf die gegenwärtige Situation erlauben und gleichzeitig eine künstlerische Reflexion dieser Zeit bieten. Mit den klangfarbenreichen Stimmungsbildern und assoziativen Elementen boten sie einen inspirierenden Zugang zu den jeweils ganz unterschiedlichen Kompositionsstilen.

Er begann mit der Choralfantasie „Er wird’s schon machen“ , deren tiefe Emotionalität in der Form einer Fantasie ihren fesselnden Glanz entfalten konnte. Mit differenzierter Registrierung konnte er an der großen Orgel auf der Westempore seine kultivierte Spielweise einbringen. Auch bei der „Fantasia Corona“ von Maximilian Wallrath kleidete er in den sechs Teilen den Inhalt jenseits des reinen Notentextes in ein überaus interessantes klangliches Gewand.

Eingesetzte Jazzelemente

Die großen Kontraste, mit denen große Gefühle in Musik gesetzt sind, wirkten natürlich in den Spielfluss integriert. Mit ganz explizit eingesetzten Jazzelementen durchzogen war die „Inexorable Transition“ von Nicole Johänntgen. Von dem permanenten Wechsel von Ruhe und Bewegtheit ließ Michael Schmitt den gleichsam hymnischen Schluss als Zeichen einer neuen Zeit erklingen, in der nichts mehr so sein wird wie vorher.

Als großartiges Finale des solistisch bestimmten Orgelteils der musikalischen Andacht hatte er die Fantasie über den Choral „Nun danket alle Gott“ von Johannes Matthias Michel gewählt. Von einem virtuosen Organisten komponiert, konnte Michael Schmitt hier seine ganze spieltechnische Bravour einbringen.

Zwischen den solistischen Orgelwerken konnte man sich von den Saitenkünsten des Alando Quartetts verwöhnen lassen. Schon beim dem „Contrapunktus 1 & $“ aus der „Kunst der Fuge BWV 1080“ von Johann Sebastian Bach spürte man die unglaubliche Sensibilität, mit der dieses Quartett sich dem Werk des großen Thomaskantors genähert hat.

20 Jahre „Alando Quartett“

Überaus transparent und mit warm timbrierter Melodieführung konnte es seine ganze Schönheit entfalten. Bis ins kleinste Detail stimmig war der Dialog von Marlies Eckelt an der Viola, Burkhard Schmidt und Constantin Hilgert an den Violinen und Tobias Köhler am Violoncello. Dieses intuitive Zusammenspiel haben sie sich in fast 20 Jahren als „Alando Quartett“ erarbeitet und so bot sich das von ihnen gespielte überaus anspruchsvolle „Streichquartett d-Moll op. 76,2“ von Joseph Haydn auch wie eine Lehrstunde meisterhaften Musizierens.

Das auch als „Quintenquartett“ bekannte Werk mit seiner fast symphonischen Anlage in den schnellen Ecksätzen, der bewegenden Gefühlstiefe im langsamen Andante-Satz sowie der Grazie und Eleganz im Menuett des dritten Satzes zählt zu den schönsten Werken dieser Gattung. Selten hört man es so lebendig und niveauvoll gespielt wie bei dieser musikalischen Andacht. Mit einem musikalischen Präsent ganz besonderer Art wurde das Publikum am Ende noch verwöhnt. Da spielte Michael Schmitt mit dem „Alando Quartett“ den zweiten Satz aus dem „Orgelkonzert g-Moll op. 4 Nr.1“ von Georg Friedrich Händel.