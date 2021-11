Für den MGV „Eintracht“ Westbevern-Vadrup ist es wichtig, nicht nur den guten Brauch zu pflegen, sondern auch gleichsam eine Verpflichtung, am Totensonntag der verstorbenen Mitglieder zu gedenken. So geschehen auf dem Friedhof. Dabei wählte der Vorsitzende bewegende Worte.

Tradition pflegen, Erinnerungen wachhalten, Leistungen der Vorfahren würdigen: Das alles tat der MGV „Eintracht“ Westbevern-Vadrup bei der Kranzniederlegung vor dem großen Kreuz auf dem Friedhof. Mit der Zusammenkunft gedachten die Verantwortlichen und Aktiven der verstorbenen Mitglieder.

Stefan Krieft, Vorsitzender des MGV „Eintracht“, erwähnte namentlich die in den vergangenen Monaten Verstorbenen und schloss alle anderen mit ein, die sich um den Chorgesang verdient gemacht haben. „Es ist wichtig, in Stille zu gedenken und die Tradition der Vorfahren fortzuführen.“

Für den Fortbestand des Chores gesorgt

Sie, die Verstorbenen, hätten als Sänger oder in verschiedenen Positionen für den Fortbestand des Chores gesorgt, so dass man auch im Jahr des 125-jährigen Bestehens des MGV heute hier stehe. Krieft: „Es ist ihnen hoch anzurechnen. Für uns ist es wichtig, gerade auch in der Phase der Corona-Pandemie nicht nur den guten Brauch zu pflegen, sondern auch gleichsam eine Verpflichtung, am Totensonntag der verstorbenen Mitglieder zu gedenken.“

Es sei, so der Vorsitzende weiter, natürlich schade, dass man aufgrund der aktuellen Situation nicht wie sonst üblich in der Kirche und auf dem Friedhof das Gedenken mit Gesang untermalen könne. „Wir hoffen alle, dass wir im nächsten Jahr wieder Gottesdienst und Kranzniederlegung durch gesangliche Mitgestaltung verbinden können“, so der Vereinsvorsitzende.

Proben nicht im Vereinsheim

Seit rund 50 Jahren findet die Gedenkveranstaltung statt. Aufgrund der Pandemie wird der MGV seine wöchentlichen Chorproben zunächst bis Weihnachten nicht aktiv im Vereinslokal, sondern online per „Zoom“ durchführen. Das hat der MGV bereits einmal praktiziert. „Es hat sich seinerzeit ein gewisser Stamm an Sängern beteiligt. Ich hoffe, dass es dieses Mal noch ein paar Sänger mehr sein werden“, so Stefan Krieft. Die Generalversammlung ist für den Januar 2022 vorgesehen.