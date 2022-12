Lern-Käfer sorgen für viel Freude

Die Freude passend zu Weihnachten war an der Grundschule in Westbevern groß: Denn dank des Fördervereins konnten gleich zwölf neue sogenannte Blue-Bots angeschafft werden. Das sind programmierbare "Lern-Käfer".

Die Freude passend zu Weihnachten war an der Grundschule in Westbevern groß: Denn dank des Fördervereins sowie der Firma Nordson aus Münster konnten gleich zwölf neue sogenannte Blue-Bots angeschafft werden.

Dabei handelt es sich um kindgerechte Lerncomputer, die auch im Unterricht eingesetzt werden. „Nun hat die Schule insgesamt 18 Blue-Bots und kann sie im Unterricht einsetzen„, freute die Fördervereinsvorsitzende Margarita Temming. Denn die Pandemie habe neben dem hohen Stellenwert der Gemeinschaft noch etwas anderes gezeigt: Wie wichtig eine gute digitale und medientechnische Ausstattung ist und wie wichtig es ist, Schüler in ihrer Medienkompetenz zu fördern. „Auf den weiterführenden Schulen ist das Arbeiten mit diesen Medien selbstverständlich. An unserer Grundschule möchten wir die Kinder darauf vorbereiten. Ein guter Weg hierfür ist der Einsatz von Blue- Bots im Unterricht“, heißt es in einer Mitteilung des Fördervereins.

Die Grundschüler können diesen „Roboter-Käfer“ mit einer kindergerechten Programmiersprache steuern, um einfache aber auch komplexere Aufgaben zu lösen. Eine wenige dieser Lerncomputer konnten bereits im Unterricht erfolgreich getestet werden und hätten Lehrer und Kinder überzeugt, heißt es seitens des Fördervereins. „Mir hat es Spaß gemacht mit dem Blue-Bots zu arbeiten, weil Teamarbeit gefragt war und wir gemeinsam versucht haben, das Problem zu lösen.“ Oder: „Cool ist, dass man sie programmieren kann und direkt sehen kann, ob es funktioniert“, waren einige positive Äußerungen der Kinder.

Die Vision von Schule und Förderverein ist es nach eigenen Angaben: „Das Interesse aller Kinder an der digitalen Welt und ihrer Technik soll geweckt werden. Bestehendes technisches Interesse soll weiter gefördert werden.“

Die Kinder jedenfalls sind begeistert, einige Äußerungen: „Mir gefällt, dass man bei den Blue-Bots auch mit einer App arbeiten kann. Dann kann man auf dem Tablet Spezialknöpfe nutzen. Wenn etwas nicht funktioniert, kann man es noch einmal probieren“, sagt beispielsweise Lenni aus der vierten Klasse. Und Jakob ergänzt: „Es hat Spaß gemacht, die kleinen Käfer zu programmieren. Wir haben mit ihnen Hindernisse umfahren. Wenn man sich vertut, muss man es noch einmal probieren. Ich finde es gut, dass man es oft versuchen kann, bis es funktioniert.“