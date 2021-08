„Lesestoff“ ist stark nachgefragt

Die Krink-Bücherkisten in Westbevern laden zum Entspannen ein. Einfach mal ein Buch nehmen, sich auf die Bank neben der Bücherkiste setzen und dann eintauchen in fremde Geschichten. Die beiden Ehrenamtlerinnen, Irmgard Fischer und Anne Papenbrock, kümmern sich regelmäßig um die Sortierung der Bücherkisten. Jetzt bitten sie um Nachschub an „Lesestoff“, denn die Nachfrage ist groß.

Die Krink-Bücherkisten in Westbevern-Dorf und in Vadrup werden gut frequentiert. Die Leserin und der Leser können dort auf einer Bank Platz nehmen, ein Buch herausnehmen, es vor Ort lesen oder es mit nach Hause nehmen.

Wenn Irmgard Fischer um Spenden gut erhaltener Bücher für die Krink-Bücherkiste im Dorf bittet, dann zeigt das deutlich die Lesebereitschaft der Erwachsenen aber auch der Kinder. Keine Sorge: „Die Krink-Bücherkiste ist bislang noch gut gefüllt, aber es fehlt im Augenblick an Nachschub, um stets die Regale wieder nachfüllen zu können“, sagt sie.

Große Nachfrage bestehe regelmäßig nach Kinder- und Jugendbüchern, Sachbüchern, Romanen. „Lesen ist in, das ist aber in der herrschenden Corona-Pandemie wohl noch ausgeprägter“, hat Irmgard Fischer als Betreuerin der Bücherkiste unmittelbar an der Bever festgestellt. In dieselbe Kerbe schlägt Anne Papenbrock, die sich um Nachschub, Ordnung und Sauberkeit der Krink-Bücherkiste auf dem Brinker Platz kümmert: „Wir sind für jeden Nachschub an Büchern dankbar.“

Die Arbeit macht beiden Spaß: „Die Bücherkisten werden sehr gut frequentiert. Wenn man Buchspenden erhält, sie einsortiert und feststellt, dass die Bücher bereits einige Tage später wieder vergriffen sind, dann bestätigt das, dass viele das Angebot annehmen“, sagt Anne Papenbrock.

Alle zwei Tage widmen sich die beiden ehrenamtlich tätigen Beveranerinnen „ihren Bücherkisten“. Dort kann jeder Bücherfreund auf einer Bank Platz nehmen und sich in Ruhe ein Buch aussuchen, es vor Ort lesen oder es mit nach Hause nehmen. Dann wäre allerdings der Wunsch, dass ein anderes Exemplar als Ersatz ins Regal gestellt wird.

Buchspenden sind vorab abzusprechen mit Irmgard Fischer, Pfarrer-Wiesmann Straße 1,

73 90 99, oder Anne Papenbrock,

82 97. Bücher sollen nicht direkt an den Bücherkisten abgestellt werden.