Lesung für Kinder im Religio

Am Sonntag (20. November) findet um 15 Uhr im Herdfeuerabend des Museums Religio eine Lesung für Kinder unter dem Titel „Wie die Sterne an den Himmel kamen“ statt.

„Wie die Sterne an den Himmel kamen“

Am

20. November (Sonntag) findet um 15 Uhr im Museum Religio eine Lesung für Kinder unter dem Titel „Wie die Sterne an den Himmel kamen“ statt.

Wie kommen die Sterne an den Himmel? Warum gibt es Tag und Nacht? Diese Fragen stellen sich die achtjährige Dina und ihr Bruder Mika im gleichnamigen Vorlesebuch. Um Antworten zu finden, begeben sie sich mit ihrem Papa auf eine zauberhafte Reise zu unterschiedlichen Kulturen und Religionen. Das Buch richtet sich laut einer Mitteilung an Kinder im Grundschulalter. Die Geschichten werden von elf Religionswissenschaftlern aus einer konfessionell ungebundenen Perspektive nacherzählt. Die Herausgeber Kianoosh Rezania, Judith Stander-Dulisch und Franziska Burstyn lesen ausgewählte Geschichten vor. Im Anschluss werden Lesezeichen gebastelt. Der Eintritt ist frei. Parallel findet eine öffentliche Führung durch die Krippenausstellung statt. Die Kosten belaufen sich auf fünf Euro für den Museumseintritt plus 2,50 Euro für die Führung.