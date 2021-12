Leuchtende Trecker als Funke der Hoffnung unterwegs

52 bunt beleuchtete und liebevoll geschmückte Trecker waren am Samstagabend in Telgte unterwegs. Sie nahmen an der Aktion Funke der Hoffnung teil.

Nicht nur die zahlreichen Kinder am Straßenrand waren begeistert, sondern auch viele andere Zuschauer. Und nicht nur deswegen strahlte Martin Wickensack, Vorsitzender des Landwirtschaftlichen Ortsvereins, am Ende. „Es hat riesigen Spaß gemacht“, sagte er. Zusammen mit 51 anderen Berufskollegen, darunter einige aus Telgte, hatte er sich am Samstagabend auf einen rund 14 Kilometer langen Weg quer durch die Emsstadt gemacht, um den Menschen mit liebevoll geschmückten Treckern in der Vorweihnachtszeit einen Funken Hoffnung zu bringen – und Werbung in eigener Sache zu machen. Ganz bewusst standen mit dem St.-Rochus-Hospital und Maria Frieden auch die beiden Fachkrankenhäuser auf der Route. Zudem ging es durch verschiedene Wohngebiete und über Hauptstraßen, immer von der Polizei begleitet. Aus Corona-Gründen war auch die Strecke erst kurzfristig veröffentlicht worden, um große Menschenansammlung zu vermeiden.