Lichterspuren neu im Kalender

Einen weiteren verkaufsoffenen Sonntag wird es im kommenden Jahr geben. Entsprechenden Planungen der Telgter Hanse hat der Rat zugestimmt. Damit werden die Geschäfte in Telgte nicht nur am 15. Mai zum Luisenfest, am 11. September anlässlich der Kirmes, am 2. Oktober zum Erntedankfest und am 11. Dezember wegen des Dreiklang-Marktes geöffnet haben, sondern auch am 13. Februar.

Dann sollen die „Telgter Lichterspuren“ Besucher von nah und fern in die Emsstadt locken. Diese neu konzipierte Veranstaltung soll nach Angaben der Kaufmannschaft und der Stadt „ein Angebot an die großen und kleinen Besucher sein, sich kreativ mit den Phänomenen Licht und Leuchten zu beschäftigen“, heißt es in der Begründung für diesen zusätzlichen verkaufsoffenen Sonntag.

Innerhalb der Altstadt sollen verschiedene Gebäude, Plätze und Straßen an diesem Tag farbig illuminiert werden, sodass das Ganze als eine Sammlung von Lichtpunkten und -flächen erscheint und zum Verweilen und Bummeln einlädt, so die Idee.

Neben der großflächigen Illumination von Gebäuden und Objekten soll es ab 12 Uhr auf dem Marktplatz vielfältige Möglichkeiten der eigenen Lichtgestaltung angeboten werden. „Dabei haben Kinder und Erwachsene die Möglichkeit, etwa Leuchtmittel, Laternen und andere Lichtquellen zu gestalten, die dann später zu individuellen Lichtspuren werden sollen, die die Illuminationen ergänzen. „Bei kleinen Umzüge werden die Lichter vom Marktplatz aus anschließend sternenförmig zu den illuminierten Gebäuden und Objekten ausgesandt“, ist eine weitere Idee der Veranstalter.

Geplant ist zudem eine musikalische Begleitung durch die Musikschule. Die Ladenöffnung am 13. Februar ist auf den Bereich der Telgter Altstadt beschränkt. Die Initiatoren rechnen mit 1000 bis 1500 Besuchern.

Zur Begründung der verkaufsoffenen Sonntage insgesamt aber speziell auch der „Telgter Lichterspuren“ betonte die Verwaltung: „Die Stadt hat ein erhebliches Interesse daran, dass der lokale Einzelhandel in Folge der durch die Corona-Pandemie erlittenen Schwächungen gestärkt wird. Die geplanten verkaufsoffenen Sonntage stellen dabei einen wichtigen Baustein dar, um zusätzlichen Umsatz zu generieren.“

In Westbevern wird es nur einen verkaufsoffenen Sonntag anlässlich des Vadruper Weihnachtsmarktes am 4. Dezember geben. Denn da das Frühlingsfest am 1. Mai stattfinden soll, ist an diesem Datum rechtlich kein verkaufsoffener Sonntag zulässig.