Liebevoll gebastelte Dekoration

Sie hatten gestrickt, gebastelt und für einen guten Zweck Kuchen gebacken: Die Frauen des Lepra- und Kreativkreises von St. Clemens boten am gestrigen Sonntag im Pfarrzentrum viel österliche Deko und Kuchen zum Kauf an. Glücklich zeigten sich die beiden Leiterinnen Gertrud Riemann und Hildegard Heumann darüber, dass sie nach dreijähriger coronabedingter Pause wieder einen Osterbasar ermöglichen konnten. Seit 1976 engagieren sie sich für einen guten Zweck. Denn der Erlös des gestrigen Osterbasars kommt der Deutschen Lepra- und Tuberkulosestiftung (DAHW) zugute. Diese unterstützt Projekte in Bisidimo in Äthiopien. Das Geld fließe, so Gertrud Riemann, in die Lepraarbeit, in eine Werkstatt für orthopädische Hilfsmittel, sowie in Sozialprogramme. Wie fleißig die Frauen waren, erlebten die Besucherinnen und Besucher bereits bei einem Blick in die Räumlichkeiten. Osterdekorationen wie bemalte Eier oder Figuren aus Holz und Stoff sowie Decken, Schürzen und Kissen, die in liebevoller Detailarbeit bestickt waren, konnten erstanden werden. Modische Kinderkleidung und selbst gestrickte Socken komplettierten das textile Angebot. Dazu gehörten auch Liköre, Plätzchen, Konfitüren und selbst gebackener Kuchen zum Mitnehmen. „Hier gibt es nichts fertig Gekauftes“, machten Gertrud Riemann und Hildegard Heumann deutlich.