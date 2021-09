Lieferwagen touchiert Pedelec

Bei einem Unfall am Freitag am Münstertor wurde ein Pedelec-Fahrer leicht verletzt.

Zu einem Unfall kam es nach Polizeiangaben am Freitag gegen 15 Uhr am Münstertor. Nach Angaben der Beamten befuhr ein 50-jähriger Telgter mit seinem Pedelec den Radweg der Kreisstraße in Fahrtrichtung Münstertor. Ein 33-jähriger Telgter beabsichtigte nach Polizeiangaben mit seinem Lieferwagen vom Gildeweg auf die Kreisstraße in Fahrtrichtung Münstertor einzubiegen. Dabei stieß er mit seinem Fahrzeug gegen das vorfahrtsberechtigte Pedelec. Dessen Fahrer erlitt leichte Verletzungen. An den Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden. Durch den Sturz wurde auch das Mobiltelefon des 33-Jährigen beschädigt.