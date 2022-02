Hungertuchkonzert mit Autorin Susan Kreller und Pianisten Gabriel Yeo

Literatur trifft auf Musik: Das Museum Religio lädt am 6. März (Sonntag) um 17 Uhr zum dritten Hungertuchkonzert ein. In Kooperation mit der Gesellschaft für Westfälische Kulturarbeit (GWK) konnten die Autorin Susan Kreller und der Pianist Gabriel Yeo gewonnen werden.

In ihrem Roman „Pirasol“ erzählt die vielfach preisgekrönte Schriftstellerin Susan Kreller die stille, jedoch dramatische Lebens- und Befreiungsgeschichte ihrer Protagonistin Gwendolin Suhr und die Geschichte ihres Hauses, der Villa Pirasol.

Gwendolin Suhr ist Witwe und Mutter eines Brandstifters, den ihr Mann als Teenager verstoßen hatte und von dem alle glaubten, er sei tot. Als es heißt, er sei gesehen worden, fürchten sich ihre Mitbewohnerin und die Nachbarn vor ihm. Gwendolin war ihr Leben lang stumm, alles hat sie ertragen und eingesteckt aus einem Grundgefühl der Schuld. Nun, 84-jährig, beginnt sie, aufzubegehren und sich zu wehren.

Leichtigkeit und Tiefe

„In Bildern, die Seelisches körperlich machen und die Dinge des Hauses aufladen, als seien sie beseelt, entsteht eine magische, bedrückend poetische Romanwelt“, schreiben die Veranstalter in einer Ankündigung. Mit Leichtigkeit und Tiefe, mit stillem Humor und behutsam gebrochenem Pathos lasse Susan Kreller in einem scheinbar unscheinbaren Leben die deutsche Geschichte der vergangenen 90 Jahre aufleben und widme sich einem großen Thema: der lebensverhindernden Macht des Gefühls der Schuld und der Befreiung von ihm. „Dabei geht es auch um Gottverlassenheit und die Suche nach einem Aufgehoben-Sein. Und immer um den Trost und den Halt, den die Literatur, die Musik im Leben schenken – vielleicht ...“

Der international preisgekrönte Pianist Gabriel Yeo spielt, was Gwendolins Mutter, die Klavierlehrerin, liebte und ihr Vater sich noch im Sterben von seiner Tochter wünscht: „Spiel mir Schumann.“

Die Biografien

Susan Kreller (geboren 1977 in Plauen) wurde 2012 mit dem Jugendbuch „Elefanten sieht man nicht“ bekannt. Sie erhielt unter anderem das Kranichsteiner Jugendliteratur-Stipendium, den Hansjörg-Martin-Preis (2013) und 2015 den Deutschen Jugendliteraturpreis für „Schneeriese“. Für einen Auszug aus ihrem Romanmanuskript „Pirasol“ (Berlin Verlag 2017) wurde sie mit dem GWK-Förderpreis Literatur ausgezeichnet. Sie arbeitet als Schriftstellerin, Journalistin und Literaturwissenschaftlerin und lebt in Berlin.

Gabriel Yeo (geboren 1998 in Münster) wurde bis zu dessen Tod 2012 von Prof. Karl-Heinz Kämmerling an der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover unterrichtet. Nach Studien bei Vassilia Efstathiadou und Prof. Matti Raekallio an der HMTM in Hannover sowie bei Prof. Jan Jiracek von Arnim in Wien setzt er seit 2016 sein Studium in Hannover bei Prof. Bernd Goetzke fort. Neben dem GWK-Förderpreis Musik (2015) erspielte er sich Preise bei nationalen und internationalen Wettbewerben, zudem gastierte er schon als Solist in renommierten Konzertsälen.

Karten sind im Vorverkauf für 15 Euro in der Buchhandlung LesArt und ab 22. Februar auch im Museum erhältlich. An der Abendkasse kosten die Karten 18 Euro. Es gilt die 2G-plus-Regel (geboostert oder zweifach geimpft mit Test).