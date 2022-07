Lohn für großes  Engagement

Ehrenamtliches Engagement – darauf ist jeder Verein angewiesen, will er Angebote zur sportlichen Betätigung anbieten. Für die Durchführung des Trainings- und Spielbetriebs ist der Einsatz vieler engagierter Mitglieder unverzichtbar. In Max Knappmann hat der SV Ems Westbevern ein aktives Mitglied, das genau diese Eigenschaften verkörpert. Wegen seiner Aktivitäten wurde der 20- Jährige mit dem Ehrenamtspreis „Fußballhelden – junges Ehrenamt 2021“ durch den Fußballkreis 24 Münster ausgezeichnet.

Vorbildliche ehrenamtliche Leistungen

Der Kreisvorsitzende Norbert Krevert und alle Mitglieder des Vorstands waren bei der Ehrung anwesend. Irmi Venschott, Vorsitzende des Ausschusses für Kreis- und Vereinsentwicklung, überreichte die Urkunde für vorbildliche ehrenamtliche Leistungen im Bereich des jungen Ehrenamtes. Unterzeichnet ist die Auszeichnung von Peter Frymuth, Vizepräsident des Deutschen Fußballbundes, und Gundolf Walaschewski, Präsident des Fußball- und Leichtathletik Verbandes Westfalen.

Max Knappmann durfte sich mit Recht über die Auszeichnung freuen. Sein Engagement, das er in seine Arbeit beim SV Ems einbringt, ist vielfältig und kommt der Jugend und dem Verein zugute. „Max ist Mädchen für alles, und darauf sind wir stolz“, lobte Ems-Fußballobmann Heinrich Bergmann den Geehrten, den er zur Verleihung der Auszeichnung zum Kreisehrenamtstag begleitet hatte, der im Vereinsheim von GW Amelsbüren stattfand. In einem rund 90-minütigen Programm wurden die Ehrungen für die Kreissieger der Jahre 2020 und 2021 durchgeführt.

Trainer der Jugendmannschaften

Max Knappmann trainiert Jugendmannschaften – die D-Jugend in der abgelaufenen Spielzeit, die B-Jugend zusammen mit Fidan Memeti in der neuen Saison – der Grün-Weißen. Er leitet als Schiedsrichter Jugendspiele. Den C-Schein hat er erworben und müsste ihn durch einen Kurzlehrgang erneuern, was er nicht ausschließt. Zudem sorgt er für das Abkreiden der Plätze vor den Spielen, kümmert sich um die Beschaffenheit des benötigten Materials für den Spielbetrieb, fungiert als „Grillmeister“ und ist im Verkaufsstand am Platz tätig.

„Die Tätigkeiten machen mir Spaß. Ich sehe, wie sich die Kinder und Jugendlichen im Training und bei den Spielen verbessern. Ebenso groß ist die Freude, den Verein in vielen Dingen zu unterstützen. Dass zum Sportlichen noch die eine oder andere Sache hinzukommen würde, darauf war ich gefasst.“

Dass Max Knappmann vielseitig einsetzbar ist, wurde schnell klar, als er vom Nachbarverein BSV Ostbevern, dort war er auch als Jugendtrainer tätig, zum SV Ems wechselte. „Fünf Mal in der Woche“, so Knappmann, führt der Weg des Auszubildenden im Elektrohandwerk von Westbevern-Dorf zum Sportplatz in Vadrup. Wenn es nicht Training oder Spiele seiner Jugendmannschaft sind, dann widmet er sich anderen Aufgaben der Vereinsarbeit.

Vorstand und Abteilungsleiter sind glücklich, mit Max Knappmann einen jungen und sehr engagierten Sportler in den eigenen Reihen zu haben.