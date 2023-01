Neuste Technik sorgt für frische Luft an Schulen und Kita

An der Christophorus-, Brüder-Grimm und Marienschule sowie in der Kita Abenteuerland wird in den kommenden Wochen dezentrale Lüftungstechnik eingebaut. Diese Anlagen sollen künftig für saubere Luft sorgen. Und das auch in Zeiten nach Corona.

Der Ostbeverner Gemeinderat hatte sich kurz vor dem Weihnachtsfest nach kontroverser Diskussion dafür entschieden, in den gemeindlichen Schulen doch keine raumlufttechnischen Anlagen einzubauen. Die Kosten waren nur ein Grund, weshalb sich eine knappe Mehrheit für den Verzicht auf die Luftfilter entschied. In Telgte sieht das anders aus.

Auch wenn eine Reihe von namhaften Virologen derzeit davon ausgeht, dass die Corona-Pandemie zu Ende geht, möchte die Stadt – wie von der Politik beschlossen – weiterhin daran festhalten, in drei Grundschulen und die der städtischen Kindertagesstätte Abenteuerland dezentrale Lüftungsanlagen einzubauen.

Der Startschuss fällt am kommenden Montag. „Wir werden das nicht nur wegen Corona machen. Wir denken dabei nachhaltiger“, sagt Tanja Schnur, Leiterin des Fachbereichs Bildung, Familie, Generationen und Kultur. „Ziel ist es, die Luft generell zu reinigen und den CO₂-Gehalt zu senken.“ Der Luftaustausch und damit die Luftqualität sollen dauerhaft verbessert werden.

Verbesserung des Lernumfeldes

Das mit der Planung beauftragte Ingenieurbüro Heidrich aus Münster spricht bei der Aufzählung der Vorteile solcher Anlagen von der Verbesserung des Lernumfeldes und von einer steigenden Konzentrationsfähigkeit. Tanja Schnur betont, dass sich bei den nun einzubauenden Geräten um dezentrale Lüftungsanlagen handelt, und nicht um mobile Lüftungsgeräte, wie es sie bereits in der Sekundarschule an der Marienlinde gibt. Diese waren in Corona-Hochzeiten angeschafft worden, weil die dort vorhandenen Fenster nicht in der Form geöffnet werden konnten, um ausreichend lüften zu können. Installiert werden jeweils neun Lüfter in neun Räumen der Christophorus- und der Brüder-Grimm-Schule, zwölf in der Marienschule und vier in der Kita „Abenteuerland“.

Los geht es am 9. Januar in der Brüder-Grimm- und der Marienschule. Ab dem 28. Februar folgt die Christophorusschule, bevor ab dem 20. März die Kita Abenteuerland an der Reihe ist. Für die Lüftungsanlagen sind im Haushalt Mittel in Höhe von 1,625 Millionen Euro überplanmäßig bereitgestellt worden. Nach Abzug der Förderung in Höhe von 80 Prozent (1,38 Millionen Euro) verbleibt für die Stadt noch ein Eigenanteil in Höhe von rund 245.000 Euro. Im für das Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium geplanten Neubau ist eine zentrale Lüftungstechnik vorgesehen. Im Bestandsgebäude werde es, so Tanja Schnur, keine zusätzliche Lüftungstechnik geben. Die Fensterquerschnitte ermöglichten eine ausreichende Lüftung der Klassenräume.