Lürenbaum ist neuer MGV-Regent

Der MGV „Eintracht“ Westbevern-Vadrup hat einen neuen Schützenkönig. Vor dem finalen Schuss entwickelte sich aber ein spanender Wettkampf, an dem vier Anwärter teilnahmen.

Im richtigen Augenblick an der Reihe sein und dann auch noch die erforderliche Zielsicherheit unter Beweis stellen – das konnte Ralf Lürenbaum beim Vereinsschützenfest des MGV „Eintracht“ Westbevern-Vadrup auf sich vereinen. Mit dem 267. Schuss machte er dem Holzvogel den Garaus und konnte sich als neue Majestät im Männergesangverein feiern lassen.

„Ich hatte es nicht vor, Schützenkönig zu werden. Wenn man am Wettbewerb teilnimmt, dann ist es aber nicht ausgeschlossen. Letztlich bin ich aber froh und glücklich, zum ersten Mal Vereinsschützenkönig geworden zu sein“, sagte Ralf Lürenbaum nach der Gratulationstour durch die MGV-Reihen. Es sei eine besondere Ehre. Sein Dank ging an Johannes Wellenkötter, Harald Berger und Stefan Krieft, die im spannenden Vierkampf gute Vorarbeit geleistet hätten.

Den Hofstaat bilden Reinhard und Simone König sowie Stefan Krieft und Christa Edelkötter. Heinz Papenbrock hatte mit dem zwölften Schuss den Apfel und mit dem 13. Schuss die Krone herunter geholt, Michael Rottwinkel mit dem 29. Schuss das Zepter.

Ralf Lürenbaum tritt die Nachfolge von Ulli Trimpe an, der 2019 Vereinsschützenkönig wurde. Da er am Samstagabend nicht dabei sein konnte, machte der neue Ehrenvorsitzende Kurt Nosthoff den Eröffnungsschuss.

Wettbewerb um die Holzschuhkönigin

Schneller als die Sangesbrüder waren die Frauen in ihrem Wettbewerb um die Holzschuhkönigin. Renate Luttermann traf mit dem 198. Schuss und konnte sich entsprechend feiern lassen. Auch hier war es ein packender Wettbewerb, in dem Christa Edelkötter, Giesela Weilke, Mechthild Luttermann und Renate Luttermann im Finale den Anspruch auf den Titel anmeldeten. Renate Luttermann tritt die Nachfolge von Barbara Stegemann an.

Die feierliche Proklamation, bei der die neuen Majestäten mit den Insignien ausgezeichnet wurden, nahm der zweite Vorsitzende Martin Sommer vor: „Schön, dass wir wieder gemeinsam die Geselligkeit pflegen können. Das sorgt für Zusammenhalt und gute Stimmung.“

Den neuen Würdenträgern wurde ein Ständchen gewidmet. Dem Sportverein SV Ems Westbevern galt der Dank für die Bereitstellung der Anlage. Für die Vorbereitung des Schützenfestes zeichneten Matthias Stegemann, Karl-Heinz Luttermann, Werner Brungert, Reinhard König sowie Josef Weilke und Ralf Lürenbaum als neue Mitglieder im Vergnügungsausschuss des MGV verantwortlich.

Kurt Nosthoff, der als neuer Ehrenvorsitzender vom Vereinsvorsitzenden Stefan Krieft besonders begrüßt wurde, spendete Kaffee und Kuchen für den geselligen Auftakt der Zusammenkunft. „Es war heute ein gelungener Auftakt bei besten Wetter, das wir uns auch für die nächsten Auftritte und Veranstaltungen wünschen. Man hat heute gesehen, dass nach der langen Abstinenz durch die Corona-Pandemie der Wunsch nach Zusammenkünften mit Gesprächen groß ist“, sagte der Vereinsvorsitzende Stefan Krieft zum Abschluss des gelungenen Schützenfestes der Sänger.