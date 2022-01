Madonna thront auf Eichenstele

„Geheimnis der Heiligen Nacht 2.0“ ist das Thema der 81. Krippenausstellung im Religio, die noch bis zum 23. Januar besucht werden kann. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erzählen, im Rahmen einer kleinen Serie, was ihre „Lieblingskrippe“ ist und warum sie diese auserwählt haben.

Martin Brüggemann, der als Haustechniker im Museum arbeitet, ist von der Eichenstele begeistert, die Anni Schulte aus Rheine geschaffen hat. Da der in Westbevern beheimatete Zimmerer und Tischler viel mit Holzverarbeitung zu tun hatte, verliebte er sich von Anfang an in dieses Kunstwerk. Der Holzbalken-Kerzenständer wird zum „Geheimnis der Heiligen Nacht“, weil die Künstlerin Weihnachtsmotive in den Balken schnitzte. Der Balken, der von altem Klosterholz aus dem ehemaligen Kreuzherrenkloster in Bentlage stammt, wurde mit Schmiedearbeiten verschönert und erfuhr so eine besondere Standfestigkeit. Auf dem Balken steht eine ebenfalls von Anni Schulte in Mooreiche gehauene thronende Madonna.