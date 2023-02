Magie bei Wurste- und Leberbrot

„Altes bewahren, an Vergangenes erinnern und Zukunft gestalten“ − das sind die Ziele des Heimatvereins. Dazu gehört es auch, ein altes Brauchtum fortzusetzen: einen Abend durchzuführen, der sich der westfälischen Spezialität „Wurste- und Leberbrot“ widmet. Auch das hat beim Heimatverein bereits Tradition.

110 Gäste

Diese beiden Wurstspezialitäten waren der Grund für immerhin 110 Mitglieder des Heimatvereins, in die Waldhütte zu kommen. Die Vorsitzende Margareta Große Kleimann freute sich am Dienstagabend darüber, dass das Interesse so groß war. Ein Teil der Gruppe hatte sich zu Fuß durch den Klatenberg zum Ziel begeben.

Zauberkünste und flotte Sprüche

Bevor die westfälische Spezialität serviert wurde, stimmte Vorstand Willi Hemann zum gemeinsamen Singen von Volksliedern ein. Den Überraschungsgast, den Willi Hemann dann aus dem Hut zauberte, war ein echter Zauberer. Stefan Lammen aus Münster verblüffte sein Publikum, zog von Tisch zu Tisch und faszinierte mit seinen Zauberkünsten und jeder Menge flotter Sprüche.

20-Euro-Schein geht in Flammen auf

So ließ er vor dem gesamten Auditorium einen 20 Euro-Geldschein in Flammen aufgehen und aus dem Nichts wieder erscheinen. Aus eigentlich doch leeren Metallbechern purzelten Cocktailtomaten. So mancher im Publikum − wie etwa Heiderich Nierfeld − durfte mit ihm zaubern.

Zu weiteren Veranstaltungen will der Heimatverein seine Mitglieder im Jahresverlauf einladen und begeistern. Derzeit sei der Vorstand in der Planungsphase. Das Programm, so die Vorsitzende abschließend, werde im Vorstand noch abgestimmt und rechtzeitig veröffentlicht.