Mähdrescher brennt in der Harkampsheide

Ein rund sechs Jahre alter Mähdrescher hat am Donnerstagmittag in der Bauerschaft Harkampsheide Feuer gefangen.

Der Sachschaden ist schon wegen des Ausfalls der Erntemaschine hoch: Ein rund sechs Jahre alter Mähdrescher, der von Telgte aus auf den Weg nach Einen/Milte war, hat am Donnerstagmittag in der Bauerschaft Harkampsheide Feuer gefangen. Der Fahrer des Kolosses bemerkte etwa in Höhe der Hofstelle Tieskötter Probleme und hielt sofort an. Im Bereich der Getriebe- und Hydraulikeinheit war aus bislang unbekannter Ursache ein Feuer entstanden. Die Feuerwehr rückte mit mehreren Fahrzeugen an und löschte das Ganze. Mit Treckern wurde die fahruntüchtige Erntemaschine an den Rand geschleppt.