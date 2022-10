Mal heitere, mal schaurige Storys

Die Leseförderung ist fester Bestandteil des Schulkonzeptes. Das gilt auch für die St.-Christophorus-Grundschule in Westbevern mit ihren Schülerinnen und Schülern. Für sie führte der Weg am vergangenen Freitag gleich zweimal zur Schule, denn nach einem normalen Unterrichtstag stand am Abend noch der Leseabend an. Mit dabei waren natürlich die Eltern und die Geschwisterkinder.

Und so gab es viel Bewegung im Schulgebäude sowie knisternde Spannung in den Klassenräumen, dort wo die Vorleser Platz genommen hatten, um den Kindern Geschichten und Märchen zu erzählen.

Silke Neier, Leiterin der Grundschule, und Margarita Temming, Vorsitzende des Fördervereins der Grundschule, sowie dessen Mitglieder, die den Leseabend in Kooperation mit der Grundschule organisiert hatten, begrüßten alle, die gekommen waren, zu einem abwechslungsreichen Abend, an dem alle ihre Freude haben sollten. Die Verantwortlichen hatten nach eigener Aussage den Eindruck, dass es alle Eltern sehr genossen hätten, sich mal wieder zu treffen, miteinander ins Gespräch zu kommen und einfach mit den Kindern in die (Vor)Leseräume einzutauchen. Zwischen den Lesungen gab es Pausen, und es herrschte ein ganz schönes Gewusel. Aber die Kinder waren richtig versiert darin, sich einen nächsten Leseraum zu suchen und rechtzeitig zum nächsten Vortrag dort zu sein.

Christian Nachtigäller las eine lustige eigene Geschichte als „Elternlesung für Erwachsene“ und verbreitete damit viel Heiterkeit. Für die Kinder gab er zwei Mal aus einem irischen Kinderbuch „Tim und das Geheimnis von Captain Corow“ zum Besten. Viele Kinder fanden sich im Gruselgeschichten-Leseraum von Michael Kleist – jüngst erst pensionierter Pädagoge – ein, um die Geschichte „Gespensterjäger auf eisiger Spur“ zu verfolgen. Michael Kleist genoss es sehr, wieder in der Schule zu sein. Sonja Polfuß wartete mit dem Erzähltheater „Die Olchis“ auf. Hildegard Markfort begeisterte mit dem bekannten Märchen „Die sieben Raben“ und Andreas Terborg mit „Das magische Baumhaus – Mammut in Gefahr...“, dessen Handlung in der Steinzeit spielte.

Das Vorlesen dauerte jeweils 20 Minuten. In den Pausen vor dem Wechsel in einen anderen Vorleseraum konnten sich alle Teilnehmer der Lesenacht in der reichlich bestückten Cafeteria stärken. „Toll, dass so viele Eltern involviert sind: Wir haben über 30 Helfer für die Cafeteria, den Auf- und Abbau sowie die Betreuung der einzelnen Stände“, lobte Margarita Temming. Die Lesenacht war von der Vorbereitung und vom Ablauf her eine runde Sache, weil alles Hand in Hand ging und die Vorleser sich spontan bereit erklärten mitzumachen.

Die Lesenacht findet alle zwei Jahre statt, aufgrund von Corona waren es ausnahmsweise drei seit der letzten im Jahr 2019.