Mallorcareise startet im Chaos

Szenen wie aus dem wirklichen Leben gegriffen präsentierte die Landjugend in ihrer plattdeutschen Komödie. Eine weitere Aufführung ist noch geplant.

Nach der langen Zeit der Einschränkung möchte Familie Hansen nun auch mal wieder nach Mallorca fliegen. Doch die Vorbereitungen für den Urlaub starten alles andere als entspannt, wenn man „met´n Pascha un twee Prinzessinen op de Iärbse“ verreisen möchte. Und dann fällt auch noch in der Nacht der Strom aus, so dass man verschläft.

Was das für ein Chaos verursachen kann, zeigten Mitglieder der Landjugend Telgte bei ihrem traditionellen plattdeutschen Theaterstück am vergangenen Erntedanksonntag. Fabienne Rüter und Max Hegemann in den elterlichen Rollen von zwei Teenagertöchtern, gespielt von Stefanie Uthmann und Sara Schulze Zumkley, erhielten von den 120 Zuschauern viel Applaus für den gelungenen Auftritt.

Realistische Szenen

„Wenn man mit drei älteren Schwestern aufwächst, weiß man, dass viele Szenen ziemlich realistisch aus dem wahren Leben gegriffen sind“, kommentierte Johannes Hertleif das Gesehene, als er sich bei den Schauspielern bedankte. Einstudiert mit den Jugendlichen wurde das Stück von Marianne Hegemann, die sich jedes Jahr mit Leib und Seele dieser Aufgabe annimmt.

Noch ein Mal kann man sich das Theaterstück anschauen. Am Samstag (9. Oktober) um 19 Uhr wird es eine weitere Aufführung im St.-Rochus-Hospital geben.

Dafür gibt es noch Eintrittskarten. Anmeldungen werden entgegengenommen von Bettina Schulze Zumkley unter

0 25 04 / 7 71 12 und von Sara Schulze Zumkley unter

01 57 / 78 83 14 23 oder kljb.telgte@web.de. Ein Nachweis über Impfung oder Genesung oder ein gültiger Schnelltest ist mitzubringen.