„Man fühlt sich oft sehr einsam“

14 Bewohner des Antonius-Wohnparks habe an einer Fragebogenaktion teilgenommen. Dabei wurden sie zu ihrer persönlichen Situation in der Corona-Zeit befragt.

Grundlage der hier vorgestellten Ergebnisse ist eine kleine Fragebogenaktion unter den Bewohnerinnen und Bewohnern des Antonius-Wohnparks. Dabei hatten sie die Möglichkeit, zu sagen, inwieweit die Pandemie heute noch ihren Alltag bestimmt, was sie vermissen und was sie in den vergangenen rund zwei Jahren an Ängsten hatten.

An einer Fragebogenaktion haben 14 Senioren teilgenommen. Hier die Ergebnisse in der Zusammenfassung: Zu Beginn der Pandemie hatten etliche Senioren Angst, sich zu infizieren. Sie haben aufgepasst und sich an die Vorgaben gehalten: wenig Kontakt, Masken, Abstand, Hände waschen. Jetzt haben die meisten keine großen Befürchtungen mehr, da sie dreifach geimpft sind.

Drei der befragten Personen waren zudem bereits infiziert, zwei davon hatten nur geringe Symptome. Die Isolierung hat ihnen allerdings zugesetzt. Eine der Befragten war am Anfang der Pandemie schwer erkrankt, musste allerdings nicht auf einer Intensivstation liegen, berichtet sie. Sie war für gut drei Monate in verschiedenen Krankenhäusern oder Heimen untergebracht. Auch heute leidet sie nach eigenen Angaben noch an den Folgen der Covid 19-Infektion. Sie berichtet davon, dass sie geschwächt sei und Probleme mit dem Gedächtnis habe.

Im Alltag – auch das ist ein Ergebnis der Fragebogenaktion – belastet mehrere Senioren das ständige Tragen der Maske, ebenso dass man sich bei bestimmten Anlässen testen lassen musste. Die Teilnehmer der Umfrage bedauerten rückblickend auch, dass zwischenzeitlich Geschäfte geschlossen hatten und dass die Stadt oft recht leer sei, das sei traurig.

Ein weiteres Problem für viele der Befragten ist, dass viele Angebote nicht mehr oder nicht mehr im gewohnten Umfang stattfinden würden. Dazu zählen sie beispielsweise Gymnastikangebote, Spielenachmittage und Kaffeekränzchen. Auch das Projekt „Senioren mit Senioren“ finde nicht mehr so häufig statt.

Zudem berichten die Teilnehmer der Befragung von weiteren Einschränkungen: „In der ersten Zeit waren die Kontakte eingeschränkt. Vieles lief nur übers Handy, auch mit der Familie, etwa mit den Enkelkindern. Manche Senioren haben aus Sicherheitsgründen keinen Besuch mehr kommen lassen. Dann sei es etwas besser geworden, und man habe sich wieder in kleineren Gruppen treffen können. Heute sind die Kontakte – das zeigt die Befragung – bei etlichen Bewohnern wieder intensiver, andere aber leben weiterhin recht zurückgezogen.

Auch in der Einrichtung sei es viel ruhiger geworden. „Manchmal trifft man keine Menschenseele, höchstens beim Mittagessen. Das ist sehr traurig“, heißt es beispielsweise in einem Fragebogen.

Alle Senioren haben die große Hoffnung, dass man Corona bald in den Griff bekommt und dann ein normales Leben wieder möglich ist. Denn, das wird immer wieder deutlich, die Kontakte fehlen. „Man fühlt sich oft sehr einsam“, schreibt eine Bewohnerin.

Die Angebote – dazu zählt unter anderem das Projekt „Senioren für Senioren“ werden als sehr positiv empfunden. Es sei immer ein Erlebnis, und man freue sich darauf. In diesem Zusammenhang fielen in der Befragung Begriffe wie „ganz stark“, „sehr schön“, „so toll“, „unbedingt“, „ich freue mich darauf“, „leider zu selten“ und „schön, dass wir Alten nicht vergessen werden“.