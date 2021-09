Manegenatmosphäre begeistert alle

Zirkusprojekt an der Grundschule in Westbevern

Die verschiedenen Darbietungen, ob wie hier mit Feuer am Boden oder in der Luft, die die Jungen und Mädchen der St.-Christophorus-Grundschule bei der Abschlussveranstaltung der Projektwoche des Mitmach-Zirkus boten, lösten Begeisterung aus.

Manege frei: „Hier bekommen sie das zu sehen, was es nur im Zirkus zu sehen gibt.“ Am Empfang des Zirkusprojektes der Grundschule wurden den Besuchern nicht zu viel versprochen. Ein abwechslungsreiches Programm mit Darbietungen am Boden und in der Luft begeisterte bei gleich zwei Vorstellungen die Zuschauer.

Mit Begeisterung boten die Kinder der ersten bis vierten Klasse der St.-Christophorus-Grundschule Eltern, Großeltern, Verwandten und Bekannten zum Abschluss der Projektwoche im großen Zelt auf dem Dorfplatz eine unvergessliche Show. Die stand unter dem Motto „Eine Schule – ein Projekt – eine Gemeinschaft!“

Mit viel Engagement, Leidenschaft und Können zeigten sie das Programm des Mitmach-Zirkus unter Leitung der Artistenfamilie Jonny Casselly Junior. Die Profis hatten es nach Angaben der Organisatoren von Anfang an verstanden, die Kinder einzubinden und ihnen auch an der einen oder anderen Stelle die Angst vor der Manege zu nehmen.

Und als der junge Tom Eckel im Zirkus Frack das Zeichen zum Start gab, legte sich nicht nur die Anspannung bei den jungen Aktiven, sondern ihr Ehrgeiz wurde geweckt.

Entsprechend ihrer Interessen und Fähigkeiten waren sie in den verschiedenen Workshops in der Projektwoche auf ihren Auftritt vorbereitet worden. Clownerie, Trampolin, Zauberei, Trapeznummern, Bodenakrobatik, Jonglage und vieles mehr boten die Schüler während der rund zweistündigen Abschlussveranstaltung. Die gab es am Freitag übrigens gleich zwei Mal zu sehen.

Zirkusluft gepaart mit Akrobatik, das sorgt für beste Unterhaltung: „Was für eine sensationelle Show. Die Kinder können stolz darauf sein, was sie vorgetragen haben und werden das noch lange in Erinnerung halten“, war sich Schulleiterin Silke Neier sicher. Ein dickes Dankeschön richtete sie an die Mitglieder des Fördervereins der Grundschule, der das Projekt in Zusammenarbeit mit der Einrichtung ermöglicht und organisiert habe. Zudem sei das Ganze von vielen weiteren Sponsoren unterstützt worden, betonte Neier. Mit im Boot waren auch viele Eltern, die unterstützten.

Dass das Zirkusprojekt, das coronabedingt um ein Jahr verschoben werden musste, viel Freude und Erleichterung in einer immer noch schwierigen Zeit auslöste, wurde sowohl bei den Kindern, Zuschauern und der Artistenfamilie deutlich.

Begeisternde Schüler in der Manege Westbevern Grundschulle Foto: Bernhard Niemann Westbevern Grundschulle Foto: Bernhard Niemann Westbevern Grundschulle Foto: Bernhard Niemann Westbevern Grundschulle Foto: Bernhard Niemann Westbevern Grundschulle Foto: Bernhard Niemann Westbevern Grundschulle Foto: Bernhard Niemann Westbevern Grundschulle Foto: Bernhard Niemann Westbevern Grundschulle Foto: Bernhard Niemann Westbevern Grundschulle Foto: Bernhard Niemann Westbevern Grundschulle Foto: Bernhard Niemann Westbevern Grundschulle Foto: Bernhard Niemann Westbevern Grundschulle Foto: Bernhard Niemann Westbevern Grundschulle Foto: Bernhard Niemann Westbevern Grundschulle Foto: Bernhard Niemann Westbevern Grundschulle Foto: Bernhard Niemann Westbevern Grundschulle Foto: Bernhard Niemann Westbevern Grundschulle Foto: Bernhard Niemann Westbevern Grundschulle Foto: Bernhard Niemann Westbevern Grundschulle Foto: Bernhard Niemann Westbevern Grundschulle Foto: Bernhard Niemann Westbevern Grundschulle Foto: Bernhard Niemann Westbevern Grundschulle Foto: Bernhard Niemann Westbevern Grundschulle Foto: Bernhard Niemann Westbevern Grundschulle Foto: Bernhard Niemann Westbevern Grundschulle Foto: Bernhard Niemann Westbevern Grundschulle Foto: Bernhard Niemann Westbevern Grundschulle Foto: Bernhard Niemann Westbevern Grundschulle Foto: Bernhard Niemann Westbevern Grundschulle Foto: Bernhard Niemann Westbevern Grundschulle Foto: Bernhard Niemann

Für die war es übrigens nach eineinhalb Jahren unfreiwilliger Pause der erste Auftritt bei einer Schulveranstaltung. „Das hier hat auch uns gut getan“, stellte der Chef der Artistenfamilie Jonny Casselly Junior heraus. Er lobte in diesem Zusammenhang aber auch die Begeisterung und Freude der Kinder, die die Profis zusätzlich motiviert habe.