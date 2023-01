Die Polizei sucht nach Zeugen, die etwas zu einer Tat sagen können, die am Freitagabend in Telgte stattgefunden hat: Ein Telgter soll dabei von einer Gruppe Jugendlicher geschlagen und getreten worden sein.

Eine vier- bis fünfköpfige Gruppe junger Männer soll am Freitag gegen 22.25 Uhr einen Mann geschlagen und getreten haben.

Der 42-jährige Telgter sei laut Polizei zu Fuß auf der Steinstraße unterwegs gewesen, als ihn die Gruppe unvermittelt mit Pfefferspray angesprüht haben soll. Außerdem sei er geschlagen und zu Boden getreten worden. Anschließend sei die Gruppe mit Fahrrädern in Richtung Orkotten geflüchtet. Die Männer wären dunkel gekleidet gewesen und hätten Masken getragen.

Die Polizei ist auf der Suche nach Hinweisen zu den beteiligten Männern oder der Gruppe, Zudem werden mögliche Zeugengebeten, sich bei der Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per Mail an Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.