Markt wird zur Freilichtbühne

Es ist wieder soweit: Der Marktplatz wird an diesem Wochenende zur Freiluft-Bühne. Die Band „Kick la luna“ und der Trommelfloh Maxim Wartenberg treten dann auf und „garantieren gute Laune und mitreißende Rhythmen“, heißt es in einer Mitteilung des Kulturbüros. Bei freiem Eintritt kann das Publikum ein paar unbeschwerte Stunden inmitten der Altstadt genießen. Speisen bieten die gastronomischen Betriebe rund um den Marktplatz an, es gibt außerdem einen Getränkestand. Die Gruppe „Kick la luna“ spielt am heutigen Samstag (23. Juli) ab 19 Uhr auf dem Marktplatz. Der Trommelfloh tritt am Sonntag (24. Juli) um 15 Uhr auf.