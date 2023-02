Markus-Passion als besondere Herausforderung

Im Vorwort zur Markuspassion von Reinhard Keiser in der Bearbeitung von Johann Sebastian Bach ist zu lesen, dass es, „wohl kaum ein anderes Werk eines Zeitgenossen gibt, mit dem sich Bach nachweislich so häufig und intensiv beschäftigt hat“.

Mindestens genauso intensiv beschäftigten sich die 49 Teilnehmenden des Propsteichores am vergangenen Samstag im Rahmen ihres Probentages im Pfarr- und Pilgerzentrum St. Clemens mit diesem Stück. Unterstützt wurden sie dabei von Evelyn Ziegler, die extra aus Essen angereist war, um die Stimmen der Sängerinnen und Sänger zu schulen. Am Palmsonntag (2. April), dem Tag der Aufführung des Passionskonzertes, wird sie als Sopranistin zu hören sein. Gemeinsam mit ihr werden Ina Susanne Hirschfeld (Alt), Stephan Hinssen (Tenor) und Enno Kinast (Bass) konzertieren. Begleitet werden sie vom Kourion-Orchester aus Münster. In dieser Formation hat der Propsteichor schon mehrfach erfolgreich konzertiert.

Kartenvorverkauf ab 4. März

Der Kartenverkauf beginnt am 4. März. Die Karten sind zu einem Preis von zwölf Euro im Vorverkauf und 15 Euro an der Tageskasse zu haben. „Die erste Aufführung dieser Passion fand 1712 in Weimar statt und besteht aus insgesamt 29 Sätzen, von denen der Chor die übernimmt, in denen das Volk zu Wort kommt“, heißt es in einer Pressemitteilung der Verantwortlichen.

Besonderen Wert legten Evelyne Ziegler und Chorleiter Michael Schmitt Prinz auf die Choralsätze. „Diese langsamen Sätze stellen eine besondere Herausforderung dar und machen die Qualität eines Kirchenchores aus, wird Evelyne Ziegler in der Mitteilung zitiert. Dementsprechend motiviert gaben alle Teilnehmenden beim Probentag ihr Bestes.

Am Ende des Tages waren sich alle einig, dass man bereits jetzt auf einem guten Weg der Vorbereitung ist und sich, „quasi nebenbei“ den weiteren musikalischen Genüssen rund um die Osterfeierlichkeiten widmen kann. Dazu gehören Stücke von Palestrina, Hassler und Gjeilo, heißt es in der Pressemitteilung abschließend.