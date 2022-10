Markus Tidde ist neuer Vorsitzender

Verantwortungsvolle Aufgabe für wen Telgter Landwirt Markus Tidde: Er wurde zum Vorstandsvorsitzenden der Raiffeisen Münster Land eG gewählt. Er tritt die Nachfolge von Reinhard Möllers (Telgte) an.

Die Raiffeisen Münster Land hat für ihren Aufsichtsrat und für ihren Vorstand neue Vorsitzenden gewählt. Bei der jüngsten Vorstandssitzung wurde das langjährige Vorstandsmitglied Markus Tidde aus Telgte zum neuen Vorsitzenden bestimmt. Der 39-jährige Telgter Landwirt, der bereits seit drei Jahren im Vorstand mitarbeitet, tritt die Nachfolge von Reinhard Möllers, ebenfalls aus Telgte, an.

Bei Amtsantritt betonte Markus Tidde, dass er die großen Herausforderungen gerne annehme. „Wir wollen den Menschen und heimischen Landwirten in der Region weiterhin ein kompetenter und verlässlicher Handelspartner mit einem breiten Sortiment in den Bereichen Agrar, Baustoffe, Raiffeisen-Markt und Energie sein.“

Wechsel bei der Generalversammlung

Reinhard Möllers tritt nach fast drei Jahrzehnten ehrenamtlichen Engagements in den beiden Gremien mit der nächsten Generalversammlung im kommenden Jahr zurück. Bis zuletzt stand Möllers, der nun auf eigenen Wunsch ausscheidet, an der Spitze des Vorstandes.

„Wir sind Reinhard Möllers außerordentlich dankbar für seine langjährige verantwortungsvolle Tätigkeit“, so Reinhard Pröbsting, der diese Leistung im Namen von Vorstand und Aufsichtsrat unterstrich.

Die zweite Führungsposition in der Raiffeisen Münster Land wird von Johannes Lutum neu besetzt. Der 51-jährige Landwirt aus Emsdetten tritt die Nachfolge von Burkhard Schulze Pellengahr (Greven) an, der nach zehn Jahren an der Spitze des Aufsichtsrates als stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender weiterhin im Gremium mitarbeitet. Auch ihm sprach Reinhard Pröbsting, der seit über fünf Jahren als geschäftsführender Vorstand bei der Raiffeisen Münster Land tätig ist, seinen Dank aus.