Martina Brandl tritt erst 2023 auf

Aufgrund der aktuellen Corona-Lage kommt es erneut zu einer Veranstaltungsverschiebung im Bürgerhaus. Betroffen ist der für den 4. März geplante Auftritt von Martina Brandl. Die gute Nachricht: Es konnte bereits ein Ersatztermin gefunden werden. Die Komikerin will mit ihrem neuen Programm „brand(l)neu“ am 10. März 2023 das Publikum in Telgte begeistern. Tickets behalten ihre Gültigkeit. Karteninhaber, die eine Erstattung wünschen, werden gebeten, sich an Tourismus + Kultur Telgte,

0 25 04/69 01 00, zu wenden. Alle weiteren für den Monat März geplanten Veranstaltungen finden nach derzeitigem Stand wie geplant statt, teilt die Stadt mit.