Mehr als 3700 Briefwahlanträge

Marc-André Spliethoff, Mitarbeiter des Wahlamtes, präsentiert einen Stimmzettel für die Landtagswahl am 15. Mai.

Die 15 283 wahlberechtigten Bürger Telgtes haben am 15. Mai bei der Landtagswahl die Qual der Wahl. Mit der Erststimme können sie ihren Wahlkreisabgeordneten bestimmen. Kandidaten von CDU, SPD, FDP, AfD, Grünen und Die Linke bewerben sich um das Direktmandat. Bei der Zweitstimme kann das Kreuzchen bei einer von 29 Parteien gemacht werden.

Auch bei diesem Urnengang erfreut sich die Briefwahl wieder großer Beliebtheit. 3781 Anträge darauf waren bis zum Mittwoch im Wahlamt im Rathaus eingegangen. 2250 Wahlbriefe sind bereits von den Wählern ans Wahlamt zurückgeschickt worden.

Die hohe Zahl der Briefwähler hat Auswirkungen auf die Zahl der Briefwahlbezirke. Diese erhöht sich auf acht. „Wir möchten damit die Wahlvorstände der Briefwahllokale entlasten“, erklärt Marc-André Spliethoff, Mitarbeiter des Wahlamtes. Die Vorstände der Briefwahlbezirke hätten ansonsten viel mehr Stimmen auszuzählen gehabt als ihre Kollegen in den 16 Stimmbezirken, in denen die Wähler am 15. Mai ihre Stimme im Wahllokal abgeben. Dadurch hätte die Auszählung zudem mehr Zeit in Anspruch genommen. So sei es nun „gerechter“, so Spliethoff.

Wer noch Briefwahl machen möchte, der muss einen Wahlschein beantragen. Der Wahlscheinantrag, der auf der Rückseite des Wahlbenachrichtigungsbriefes abgedruckt ist, ist bis spätestens zum Freitag vor dem Wahltag (13. Mai) um 18 Uhr schriftlich oder persönlich zu stellen. Bei nachgewiesener plötzlicher Erkrankung ist dies auch noch am Wahltag bis 15 Uhr möglich. Eine andere Person als der Wähler selbst kann den Antrag für diesen nur stellen oder dessen Unterlagen in Empfang nehmen, wenn dieser schriftlich dazu bevollmächtigt wurde. Dazu ist die Vollmacht auf der Rückseite des Wahlbenachrichtigungsbriefes auszufüllen und zu unterschreiben – sowohl auf der Vollmacht als auch den Wahlscheinantrag.

Die Beantragung eines Wahlscheins mit Briefzustellung ist zudem noch bis zum 12. Mai, 12 Uhr, online auf der Homepage der Stadt Telgte www.telgte.de möglich. Außerdem können die Briefwahlunterlagen auch im Rathaus, Baßfeld 4-6, Briefwahlbüro, Zimmer 016 im Erdgeschoss des Rathauses persönlich abgeholt werden. Oder es kann direkt vor Ort gewählt werden.

Wer von der Briefwahl Gebrauch macht, der muss sicherstellen, dass der Wahlbrief bis spätestens 18 Uhr am Wahltag im Briefkasten des Rathauses eingeworfen wird.