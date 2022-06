Mehr Parkplätze geplant

Zusätzliche Parkplätze könnten unter anderem am Parkdeck hinter dem Rathaus geschaffen werden.

Parkplätze im Bereich rund um die Altstadt sind immer wieder Mangelware. Das wird sich möglicherweise schon bald ändern.

Denn wie Bürgermeister Wolfgang Pieper im Rat ankündigte, wird die Verwaltung für die Sitzung des nächsten Planungsausschusses direkt nach den Sommerferien einen Entwurf einbringen, in dem die Erweiterung der Parkdeck-Kapazitäten hinter dem Rathaus vorgestellt werden soll. Zwischen sechs und 18 zusätzliche Plätze können laut Pieper – je nach Version – gewonnen werden. Allerdings sprach er in diesem Zusammenhang auch bereits von „relativ hohen Kosten“, andererseits aber auch davon, dass der Wochenmarkt dann mehr Platz als bisher habe.

Daher kann man vermuten, dass eine Erweiterung der oberen Parkdeck-Ebene in Richtung Ems geplant ist. Ob das wirklich so ist, wird der Planungsausschuss am 23. August ergeben.

Wesentlich schneller und vor allem kostengünstiger umgesetzt werden kann eine andere Maßnahme. Die Verwaltung hat nämlich den sogenannten Busparkplatz in der Planwiese näher unter die Lupe genommen. Etwa 20 bis 23 zusätzliche Stellplätze könnten dort geschaffen werden.

Die Idee dabei, die bisherigen Schotterflächen werden mit einem grobporigen Pflaster und entsprechenden Park-Markierungen versehen. Das führe letztlich dazu, dass wesentlich „genauer“ geparkt werde und unterm Strich mehr Flächen zur Verfügung stünden, so die Idee der Stadt.

Im Zuge der angedachten Arbeiten dort soll auch ein Behinderten-Parkplatz an dieser Stelle ausgewiesen werden.