Mehr Sicherheit für 4,5 Millionen

Westbevern

Ende 2023 soll das neue, 4,5 Millionen Euro teure Feuerwehrgerätehaus an der Grevener Straße in Westbevern fertig sein. Am Donnerstagmorgen fand der erste Spatenstich statt. Gleichzeitig wurden aber bereits die Betonplatte gegossen und ein riesiger Löschwassertank versenkt.