Mehr Strom durch Photovoltaik

Die Zahl der Photovoltaikanlagen auf kommunalen Dachflächen will die Stadt in den nächsten Monaten merklich steigern. Die Mitglieder des Klimaschutzausschusses sprachen sich dabei für eine Zusammenarbeit mit den Stadtwerken Ostmünsterland aus.

Bei der Errichtung von Photovoltaikanlagen auf kommunalen Dachflächen will die Stadt in den nächsten Monaten einen großen Schritt nach vorne machen. Nachdem die Ergebnisse einer Machbarkeitsstudie vorliegen, die solche Anlagen auf der Grundschule in Westbevern, der Brüder-Grimm-Schule, dem Erweiterungsbau der Don-Bosco-Schule und dem Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Westbevern sowie nach der Rathaus-Sanierung auch auf diesem Dach als sinnvoll ansehen, beschäftigte sich der Klimaschutzausschuss intensiver mit dem Thema. Dabei ging es vor allem um die Wahl des Betreibermodells.

Und dabei wird die Stadt – wie bereits bei der Photovoltaikanlage auf dem Bauhof – wieder eng mit den Stadtwerken zusammenarbeiten. Das sogenannte Contracting-Modell sieht vor, dass die Investition durch die Stadtwerke Ostmünsterland erfolgt. Die Stadt Telgte wiederum nimmt den Strom ab. Die Preisgestaltung liege unterhalb des üblichen Tarifes. „Das ergibt eine Reduzierung der laufenden Betriebskosten“, hieß es dazu in der Verwaltungsvorlage.

Das war der CDU-Fraktion zu wenig. Sie sah es als sinnvoller an, dass die Stadt die Photovoltaikanlagen selbst betreibe und dabei die Marge gegenüber dem Contracting-Modell weiter verbessere. Baubereichsleiter Stefan Klein-Ridder wandte ein, dass die Verwaltung den Eigenbetrieb unter anderem aufgrund des nicht unerheblichen Eigenaufwandes, etwa für die Kontrolle und steuerliche Abrechnung, für nicht unerheblich halte. Demgegenüber sei der finanzielle Vorteil gegenüber dem vorgeschlagenen Contracting-Modell vergleichsweise gering.

Ein Beispiel: Eine Photovoltaikanlage zur Abdeckung des Eigenstrombedarfes an der Grundschule in Westbevern im Eigenbetrieb führe nach 20 Jahren Betriebszeit zu einem Gewinn von rund 70.000 Euro. Die Strompreis-Ersparnis bei der Zusammenarbeit mit den Stadtwerken belaufe sich in diesem Zeitraum rein rechnerisch auf rund 56.000 Euro. Ein Unterschied von 14.000 Euro.

Hartmut Pfeiffer (FDP) brachte auch die Telgter Bürgerenergiegenossenschaft (TBE) als Partner ins Spiel. Bürgermeister Wolfgang Pieper, selbst Aufsichtsratsmitglied der Genossenschaft, betonte, dass die TBE eher größere Anlagen im Blick habe als das, was hier geplant sei.

Während sich der Ausschuss nach eingehender Beratung mehrheitlich für die Zusammenarbeit mit den Stadtwerken aussprach, gab es abschließend noch zwei Prüfaufträge für die Verwaltung. Zum einen regten sowohl Gerd Klünder als auch Katja Behrendt (beide Grüne) an, die zu errichtenden Photovoltaikanlagen nicht nur auf den Eigenverbrauch der jeweiligen Gebäude auszurichten, sondern die Dachfläche maximal auszunutzen und Überschüsse ins Netz einzuspeisen. Das soll nun im Detail untersucht werden.

Auch beim Rathausdach soll über einen Prüfauftrag ermittelt werden, ob es wirklich Sinn macht, bis nach der Sanierung des Objektes mit der Installation einer Photovoltaikanlage zu warten.

Zum zeitlichen Horizont: Konstantin Krass von den Stadtwerken, er hatte die Berechnungen im Ausschuss vorgestellt, sprach davon, dass er trotz der derzeitigen Marktsituation davon ausgehe, dass die Anlagen in rund einem halben Jahr errichtet werden könnten.