Mehrzweckhalle für den Sport erhalten

Die Nutzung der Mehrzweckhalle in Vadrup als Unterkunft für Flüchtlinge und damit einhergehend die Schließung für Sportler und Vereine bedeutet für viele Bürger, die die Halle normalerweise nutzen, eine besondere Härte. Diese Entscheidung der Stadtverwaltung wollten Karin Anhalt, Sabrina Große Vogelsang und Dr. Cristina Tinkl nicht einfach so hinnehmen und haben eine Online-Petition gestartet mit dem Ziel, dass die Halle für den Sport geöffnet bleibt. Am Donnerstagnachmittag überreichten Cristina Tinkl und Karin Anhalt vor Beginn der Ratssitzung fast 500 Unterschriften an Bürgermeister Wolfgang Pieper. Fast 400 davon stammen dabei von Bürgern aus dem Ortsteil Telgte. „Wir treten für eine würdige Unterbringung der Flüchtlinge ein, aber auch für die sportliche Bildung“, sagte Tinkl bei der Übergabe.

„Wie kann die Stadt Telgte in Zeiten teuren Sprits und der unausweichlichen Explosion der Energiekosten eine Turnhalle schließen, die im Winter und auch im Sommer jedem Menschen – unabhängig von dessen Geldbeutel – eine offene Tür, Sport, Gemeinschaft und die Möglichkeit bietet, sich zu engagieren?“, fragen die Initiatoren in der Petition. „Die Stadt Telgte nimmt den Menschen vor Ort und vor allem unserer Jugend damit Unersetzliches.“ Die Schließung der Halle werde viele Menschen und vor allem Kinder vom Sport wegtreiben. Die, die es sich leisten könnten, würden vielleicht auf andere – privatwirtschaftliche – Angebote ausweichen. Das Gros werde sich mit dem Fehlen der Sportangebote arrangieren und vielleicht nie zurückkehren. Als Lösung vorgeschlagen wird, auf dem Platz neben der Halle Container aufzustellen, statt die Halle für viel Geld umzubauen.

„Ihre Argumente und Sorgen teile ich, dass wir mit dieser Entscheidung Jugendlichen eine Sportstätte vorenthalten“, antwortete der Bürgermeister. „Aber nach sorgfältiger Abwägung haben wir keine andere Lösung gehabt.“ Auch Container seien nicht wirklich eine Alternative. Die Kommune stoße bei der Flüchtlingsunterbringung an ihre Grenzen. Seit den Sommerferien steige die Zahl der Zuweisungen stetig. Man habe den Schulsport nach der Schließung der Zweifachhalle in Telgte nicht noch weiter belasten wollen. „Deshalb haben wir in Abwägung zwischen Pest und Cholera die Entscheidung getroffen, die Mehrzweckhalle zu nutzen“, so Pieper. „Unser Bestreben ist es, die Halle möglichst schnell dem Sport und den Vereinen wieder zurückzugeben.“ Der Zeitpunkt sei aber völlig offen. Das hänge auch maßgeblich davon ab, wie lange der Angriffskrieg des „Autokraten Putin“ gegen die Ukraine noch dauere.

Pieper lobte in höchsten Tönen die Arbeit und den Einsatz des „Teams Asyl“ im Rathaus, dass sich seit Jahren um die Unterbringung und Integration der Geflüchteten kümmere. Kämmerer Stephan Herzig sprach von einer „jahrelangen Superleistung“. Er stellte fest, dass das Personal in diesem Bereich verstärkt werden müsse, „sonst bricht die Organisation zusammen.“ Herzig kündigte an – befristet – vier neue Stellen zu schaffen.