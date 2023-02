Meinungsaustausch zur Umgestaltung

Anwohner und Gewerbetreibende im Umfeld des Platzes "Am Schilde" sowie alle Interessierten sind nun zu einem Meinungsaustausch über eine mögliche Neu- oder Umgestaltung einladen. Nach Meinung der Verwaltung bleibt das Areal „gestalterisch unter seinen Möglichkeiten“.

Zu einem Meinungsaustausch über eine mögliche Umgestaltung des Platzes "Am Schilde" lädt die Verwaltung am 15. Februar alle Interessierten ein.

Zu einem Meinungsaustausch und einer Ideenfindung, wie der Platz „Am Schilde“ zukünftig anders gestaltet werden könnte, sind alle Anwohner und Gewerbetreibenden am 15. Februar um 19 Uhr ins Rathaus eingeladen.

Derzeit wird das Areal im Eingangsbereich in die Altstadt überwiegend als Parkplatz genutzt und bleibt nach Meinung der Verwaltung „gestalterisch unter seinen Möglichkeiten“.

Auf Antrag der CDU-Fraktion hatte der Finanzausschuss vor einigen Monaten die Verwaltung um Prüfung gebeten, ob durch eine Neu- oder Umgestaltung und die Aufhebung der Pkw-Stellplätze eine Aufwertung des Platzes erfolgen könnte.

Stadtspaziergang im September 2022

Die Verantwortlichen in der Verwaltung sehen diese Fragestellung in einem Gesamtzusammenhang beispielsweise mit den Ideen und Anregungen, die bei einem Stadtspaziergang im September vergangenen Jahres zusammen mit interessierten Bürgern gestanden hätten. Dabei wurde diskutiert, wie der öffentliche Raum in der Altstadt beispielsweise durch eine andere Bepflanzung, Stadtmobiliar und veränderte Fahrradabstellmöglichkeiten aufgewertet werden könnte.

„Das Meinungsbild zu einer möglichen Umgestaltung stellte sich als sehr uneinheitlich dar. Vor diesem Hintergrund möchten wir die Anwohner und Gewerbetreibenden im Umfeld des Platzes Am Schilde sowie alle Interessierten zu einem Meinungsaustausch über eine mögliche Neu- oder Umgestaltung einladen“, schreibt der Bürgermeister in der Einladung. Zu dem Treffen würden auch die Ratsfraktionen sowie die Hanse eingeladen.