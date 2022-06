Mekka für Schnäppchenjäger

Die ersten Kaufinteressierten waren bereits vor der eigentlichen Eröffnung vor Ort: Der Flohmarkt des Westbevener Krinks auf den Schulhof der ehemaligen Grundschule in Vadrup war in voller Erfolg.

„Wir haben drei Enkelkinder und für die möchten wir heute etwas Passendes mitnehmen!“ Die Großeltern der Familie Langhammer, die aus Telgte zum Kinderflohmarkt des Westbeverner Krink auf den Schulhof der ehemaligen Grundschule in Vadrup gekommen waren, wurden bei ihren erneuten Besuch fündig. Ein Tischfußballspiel, ein Traktor und Bücher erwarben sie an den verschiedenen Ständen. „Hier wird eine Vielfalt an Spielzeug für die Kinder angeboten, da ist für jedem etwas dabei“, meinte eine weitere Besucherin, die ein Schaukelpferd ergatterte.

Lob von allen Seiten gab es für Melanie Haberecht und Bianca Janssen-Ahlbrandt, die den Kinderflohmarkt unter dem Motto „Schnapp dir eine Decke und Mach Flohmarkt“ organisiert hatten. Der fand in Kooperation mit einer Cafeteria des Fördervereins des Kindergarten Sternenzelt Vadrup statt. Deren Erlös ist für die Anschaffung einer Kinderwalze bestimmt, sagte Janna Willerscheidt.

Nach zwei Jahren Abstinenz aufgrund der Corona- Pandemie war die Stimmung gut bei den rund 30 Anbietern, die sich ein Plätzchen reserviert hatten. Bücher, Spielsachen und Kleidung fanden Abnehmer durch die zahlreichen Besucher, die sich in den Vormittagsstunden des Samstags eingefunden hatten. Die ersten Kaufinteressierten waren bereits vor der eigentlichen Eröffnung vor Ort. Das zeigte, dass der Kinderflohmarkt auch bei seiner Fortführung gut angenommen wurde. Melanie Haberecht und Bianca Janssen-Ahlbrandt sowie die Vorstandsmitglieder des Fördervereins der Kita Sternenzelt waren zufrieden mit dem Verlauf.