Mensch und Natur in enger Verbindung

Mit einem Gottesdienst feierten die Schüler der Brüder-Grimm-Schule das Erntedankfest. Die diesjährigen zweiten Klassen hatten dafür die Turnhalle mit den Gaben des Herbstes geschmückt, Kürbisse, Kartoffeln und buntes Obst gesammelt und auf einem Gabentisch angerichtet.

Das Einfahren der Ernte griff auch Diakon Thomas Schröder auf und fragte in die Menge der Kinder, wer denn von einem Bauernhof stamme und so das Abernten als Arbeitsprozess auf den Feldern erlebe. So werde gerade beim Erntedank die Verbindung zwischen Mensch und Natur besonders deutlich.

Das stellten auch die zweiten Klassen mit einem kleinen Stück nach, in dem sie die Entwicklung des Apfelbaums als Zusammenspiel von Sonne, Regen und den bestäubenden Bienen symbolisierten, heißt es in einer Pressemitteilung der Schule. Am Ende erst wächst, gedeiht und reift der Apfel, der gegessen werden kann.

Damit es nicht bei der von den Zweitklässlern erzählten Geschichte blieb, stand ein Apfelkörbchen für jede Klasse bereit. Die Früchte durften die Kinder nach dem Gottesdienst essen. Mit fröhlichen Liedern und von den Zweitklässlern verlesenen Fürbitten ging der Erntedank-Gottesdienst zu Ende.