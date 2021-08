Messdiener haben viel Spaß

Die rund 60 Messdiener der Gemeinde St. Marien sind nicht nur gut im Ferienlager in Windeck-Rosbach angekommen, sondern haben auch viel Spaß miteinander. Das schreiben sie in einer Mail an die Redaktion. Nach dem Bezug der Zimmer standen am Wochenende bereits die ersten Aktivitäten auf dem Programm. Zudem feierten die Kinder und Jugendlichen zusammen mit Pastoralreferent David Krebes am Sonntagnachmittag einen Wortgottesdienst.