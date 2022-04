Mickie Krause, Oli P. und Co.

Eine grandiose Schlagersause geht am 26. August (Freitag) auf der Planwiese über die Bühne. Auf alle Feierwütigen warten sensationelle Live-Acts, die die Besucher mit auf einen unvergesslichen Musikmarathon nehmen – Ohrwurmgefahr garantiert, schreibt Tourismus + Kultur in seiner Ankündigung.

Eröffnet wird die Schlagerparty von Caro, die als Helene-Fischer-Double die Besucher „Atemlos durch die Nacht“ tanzen lässt und damit die Telgter Planwiese direkt zu Beginn des Abends, zum Beben bringen will. Mit Liedern wie „Mit keinem Andern“, „Marathon“ oder „Ich will immer wieder... dieses Fieber spür‘n“ sorgt sie für den perfekten Einstieg in einen durchtanzten Partyabend.

Im Anschluss wird Oli P. einen kleinen Abstecher unternehmen und die Feiernden mit seinen Charthits „So bist du“, „Das erste Mal tat’s noch weh“ und „Flugzeuge im Bauch“ zurück in die Welt der Gameboys, Lavalampen und Stickeralben katapultieren – „The 90th are back“.

Modern, sexy und glamourös geht‘s weiter. Das alles trifft auf den nächsten Live-Act zu. Die hinreißende Michelle sorgt mit großer Stimme und Liedern, die das Herz berühren, für tanzbare Gänsehautmomente. Mit Hits wie „Wer Liebe lebt“, „Kopfüber in die Nacht“ und „Fliegen“ zieht sie die Besucher in ihren Bann und ist damit ein Garant für sensationelle Stimmung unter freiem Himmel.

Tickets und Preise

Last but not least heißt es dann: „Reiß die Hütte ab.“ Der Entertainer und Ballermann-Star Mickie Krause möchte für großartige Stimmung sorgen. Er hat seine gesamte Palette an Klassikern im Gepäck. Von „10 nackte Frisösen“, über „Schatzi, schenk mir ein Foto“ bis hin zu „Wir sind jedes Jahr auf Malle“, wenn Mickie die Bühne betritt, jagt ein Hit den nächsten! Mitsingen, tanzen und feiern ist hier Programm - und das, ohne nach Mallorca fliegen zu müssen, heißt es weiter.

Tickets sind ab dem heutigen Freitag um 10 Uhr auf www.eventim.de sowie bei Tourismus + Kultur Telgte, Kapellenstraße 2, und an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Der Preis für eine Stehplatzkarte: beträgt 30 Euro. Es gibt Behindertenplätze und eine Tribüne für Rollstuhlfahrer. Rollstuhlfahrer beziehungsweise Schwerbehinderte mit einem B oder H im Ausweis erhalten eine Normalpreiskarte und eine Freikarte für die Begleitung.

Weitere Informationen: Tourismus + Kultur Telgte, Kapellenstraße 2, 02504/69 01 00, tourismus@telgte.de, www.telgte.de.