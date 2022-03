Mini-Tisch-Café bringt 200 Euro für Kriegsopfer

Eine besondere Aktion starteten Schülerinnen jetzt, um Kriegsopfern zu helfen. Sie verkauften selbst gebackenen Kuchen und mehr in den Emsauen. Die Aktion kam an.

Da staunten die Eltern nicht schlecht, als sie von einer kurzen Fahrradtour nach Hause kamen und sie vor der eigenen Haustür ein kleiner Kuchenstand erwartete: „Marmorkuchen gegen Geldspende für die Ukraine“ wurde dort angepriesen. Theresa Lenzing, die Tochter des Hauses, berichtete mit ihrer Freundin Maya Schulze Wierling euphorisch über ihre Spendensammelidee, die sich während der Abwesenheit der Eltern verfestigt hatte.

Backen gehört seit der Pandemie schon längst zur Leidenschaft der Tochter, und so zauberten die beiden Klassenkameradinnen die ersten Kuchen, die sie in Windeseile in der spendenfreudigen Nachbarschaft am Ende der Drostegärten verteilten.

Projekt-Fortsetzung

Schnell wurde nach Mitteilung der Eltern klar, dass man an diesen Erfolg anknüpfen musste. Der folgende Tag begann sehr früh: Obwohl es ein Samstag war, standen die Nachwuchsbäcker früh morgens in der Küche, um das Erfolgsmodell des Vortages weiterzuführen. Zum Nachmittag wurde das Projekt Spendensammlung, unterstützt durch die jüngere Schwester Greta Lenzing und bei bestem Wetter, in die Emsauen verlagert und die Angebotspalette noch um Kaffee, Kaltgetränke und Kekse erweitert.

„Sehr nette Spaziergänger und Hunde haben wir getroffen, die manchmal sogar ohne Kuchen etwas gespendet haben“, berichten die geschäftstüchtigen jungen Damen. Die Spendenbereitschaft war immens, und so waren nach diesem Wochenende stolze 200 Euro zusammengekommen. Nun galt es zu überlegen, was mit dem Geld angestellt werden sollte. Nach reiflicher Überlegung beschlossen die Freundinnen, das Spendengeld dem Malteser Hilfsdienst Telgte zu überreichen, der in Kürze einen Hilfsgütertransport in die Partnerstadt Glatz in Polen durchführt. „So wissen die Nachbarn und Spaziergänger aus den Emsauen auch, was mit ihren Spenden passiert“, berichten die Mädchen voller Stolz.

Hilfsgütertransport zur Partnerstadt Glatz

Die symbolische Übergabe der Spendengelder an die Geschäftsführerin Rita Hüser fand in der Stadtgeschäftsstelle des MHD statt, im Nachgang wurde das Geld auf das offizielle Spendenkonto eingezahlt.

Wer ebenfalls spenden möchte, nutzt das Konto des Malteser Hilfsdienstes, IBAN DE10 3706 0120 1201 2000 12 (BIC GENODED1PA7), Stichwort „Ukraine-Hilfe“.